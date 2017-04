Polizei behält Heidenau im Blick Am Wochenende blieb es ruhig. Die Ankündigungen erfüllten offenbar ihren Zweck. Dennoch gibt es keine Entwarnung.

Viele blickten am Oster-Wochenende auf Heidenau. Nachdem es zwei Wochenenden zuvor immer wieder Auseinandersetzungen und Provokationen zwischen verschiedenen Gruppen in der Stadt gab, schickte die Polizei mehr Beamte, uniformierte wie zivile. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) rief zu Ruhe und Besonnenheit auf und mahnte: „Lassen Sie sich nicht von Hetze zu Gewalt verführen.“ Beides, Polizei und Aufruf, halfen offenbar. Es war ein ruhiges Ostern. Damit es auch künftig so bleibt, behält die Polizei Heidenau weiter genau im Blick, heißt es. Welche konkreten Maßnahmen man im Einzelfall ergreife, hänge von der jeweiligen Situation ab.

Unabhängig davon ermittelt der Staatsschutz weiter. Anlass dafür sind Aufrufe zur Bildung einer Bürgerwehr. Das ist die Antwort rechter Kräfte auf Vorkommnisse in den vergangenen Wochen. Zum Teil sind Flüchtlinge tatverdächtig. In mindestens einem Fall erwies sich das in Umlauf gebrachte Gerücht als falsch. Ein junger Mann an der Mafa wurde von seinen eigenen Bekannten überfallen. Bürgerwehren agieren ohne Rechtsgrundlage und können gegen das staatliche Gewaltmonopol verstoßen. Der Verfassungsschutz warnt vor der Unterwanderung solcher Initiativen durch Rechtsextreme und Selbstjustiz. (SZ)

