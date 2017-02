Polizei begleitet 227-Tonnen-Transport Ein Siemens-Gespann ist von Görlitz nach Radeburg gefahren. Dabei bedurfte es viel Geschick.

Das ist der überlange Transporter, der 227 Tonnen gewogen hat. © Polizei

Görlitz/Radeberg. Einen nicht alltäglichen Schwerlasttransport hat die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz in zwei Nächten von Görlitz über die A4 und über Land bis nach Radeburg begleitet. Darüber informiert Polizeisprecher Thomas Knaup. „Eine Spezialfirma beförderte eine übergroße Anlage zum Dresdener Alberthafen“, berichtet er. 227 Tonnen brachte das Gespann auf die Waage. Insbesondere in der Görlitzer Innenstadt brauchten die erfahrenen Transporteure laut Knaup viel Geschick, um das 45 Meter lange Gespann um die Kurven zu manövrieren. Mit einem Zwischenstopp an der Rastanlage Oberlausitz-Nord erreichte der Zug am frühen Donnerstagmorgen sein Zwischenziel in Radeburg, von wo aus er abends in Begleitung der Polizeidirektion Dresden zum Dresdener Hafen gelangt. (SZ)

zur Startseite