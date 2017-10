Polizei beendete Kiff-Runde Radebeuler Jugendliche hatten in Niederlößnitz in einem leerstehenden Haus auf Isomatten gefeiert – das ist jetzt Hausfriedensbruch.

Anwohner informierten am Sonntagmorgen die Dresdner Polizei über eine Gruppe Jugendlicher, die in einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Hohen Straße im Radebeuler Ortsteil Niederlößnitz feierten und nächtigten.

In dem Haus stellten die Einsatzkräfte der Streife tatsächlich sieben Jugendliche im Alter zwischen 14 und 16 Jahren fest. Sie hatten es sich mit Isomatten, Getränken und Betäubungsmitteln über Nacht gemütlich gemacht, heißt es in der Polizeiinformation aus Dresden. Die Beamten beendeten mit ihrem Erscheinen die traute Cannabis-Kiff-Runde.

Allerdings hat die Aktion ein strafrechtliches Nachspiel für die jungen Leute. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Da die Beamten auch noch Drogen sicherstellten, kommt obendrauf noch ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzu. Die Jugendlichen wurden letztendlich an ihre Eltern übergeben. (SZ/per)

