Politpoker vor Bulgariens Präsidentenwahl Es geht nicht nur um das neue Staatsoberhaupt, sondern auch um die Zukunft der rechten Minderheitsregierung.

Einer etwaigen Wahlpleite seiner Hoffnungsträgerin baut Bulgariens bulliger Regierungschef Bojko Borissow mit einem halben Rücktritt vom angedrohten Abtritt vorsichtshalber schon einmal vor. Er werde wie angekündigt zurücktreten, falls die von seiner konservativen Gerb-Partei nominierte Parlamentsvorsitzende Zezka Zatschewa die erste Runde von Bulgariens Präsidentenkür am Sonntag nicht gewinnen werde, versicherte er in einem TV-Interview. Doch auf die Stichwahl will der Premier seine Rücktrittsdrohung nicht mehr verstanden wissen. Er werde im Amt bleiben, falls die Gerb-Kandidatin das erwartete Duell mit dem von den Sozialisten nominierten General Rumen Radew verlieren sollte: „Aber wir werden alles tun, um auch diese Wahl zu gewinnen.“

21 Kandidaten streben das höchste Amt im Balkanstaat an. Doch außer Zatschewa und Radew kann sich allenfalls noch der Nationalist Krasimir Karakatschanow Hoffnung auf den Einzug in die Stichwahl machen. Egal, auf welchen der beiden Hauptrivalen die Favoritin Zatschewa treffen wird: Die in den Wahlprognosen führende, aber wenig charismatische Gerb-Kandidatin dürfte spätestens im zweiten Wahlgang auf Probleme stoßen. Jüngsten Umfragen zufolge würde sie eine Stichwahl gegen Radew klar und selbst gegen Karakatschanow noch knapp verlieren.

Aber nicht nur Borissow pokert im Wahlkampf mit Abtrittsdrohungen. Über die Zukunft der labilen Regierungskoalition und mögliche Neuwahlen im Frühjahr könnte auch das Abschneiden eines Außenseiters entscheiden. Die frühere EU-Kommissarin Meglena Kunewa hat angekündigt, dass sich ihr bürgerlicher Reform-Block (RB) aus der Koalition verabschieden werde, falls dessen Kandidat Traitscho Traikow weit hinter dem RB-Ergebnis bei den letzten Parlamentswahlen zurückbleiben sollte. Der RB sollte aufhören, sich wie eine Oppositionspartei zu gebärden, reagierte Premier Borissow verärgert.

Noch hält Borissow die Fäden in Sofia fest in der Hand. Doch wie beim dilettantisch lancierten Austausch der bulgarischen Bewerberinnen für das Amt des UN-Generalsekretärs hat der frühere Leibwächter auch bei der späten Kür der Gerb-Kandidatin für das Präsidentenamt nur ein wenig glückliches Händchen bewiesen. Ein Zugpferd ist Zatschewa als eher hölzerne „Mutter der Nation“ keineswegs. Und bei dem Duell mit dem als russlandfreundlich geltenden General Radew droht ihr, die eigene Vergangenheit als Mitglied von Bulgariens früherer Kommunistischer Partei enge Grenzen zu setzen.

Angesprochen auf ihre politische Biografie reagierte die Gerb-Kandidatin in einem ersten TV-Duell mit Radew eher flapsig: Wer mit 20 Jahren kein Sozialist sei, habe kein Herz – und wer mit 40 Jahren noch Sozialist sei, „kein Hirn“. Den launigen Scherz nutzte ihr schlagfertiger Widersacher als willkommene Steilvorlage zur Gegenattacke. Obwohl Zatschewa erkläre, die Nation einigen zu wollen, grenze seine Konkurrentin alle die von ihr als hirnlos verunglimpften Sozialisten von diesem Bestreben offenbar aus, warf ihr Radew vor.

