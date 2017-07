Politisches Schwergewicht Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) spricht in Bad Muskau über seine Mutter, Flüchtlinge und den Strukturwandel.

Peter Altmaier, Parkdirektor Cord Panning, Michael Kretschmer und Bad Muskaus Bürgermeister Andreas Bänder (v. l.) im Hof des Neuen Schlosses. © Joachim Rehle

Um ein akademisches Viertel verspätet fährt der amtierende Chef des Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben aus dem Kabinett von Angela Merkel am Donnerstagabend gut gelaunt in den Hof des Neuen Schlosses in Bad Muskau ein. Später beim Schlossgespräch quittieren die meisten der zweihundert Zuschauer im Saal seine Worte mit freundlichem Applaus. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Kretschmer, fungiert als wortgewandter Vorlagengeber und Altmaier vollendet ebenso cool wie eloquent. Den Anfang macht die besondere Affinität Altmaiers zu sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook, bei denen der Bundesminister nach eigener Aussage auf Hunderttausende Follower verweisen kann. Darauf fällt eher beiläufig der Satz, dass er und Angela Merkel sich erst heute Morgen in Berlin wegen der aktuellen politischen Situation der Türkei gesprochen haben. Und dass am ersten offiziellen Urlaubstag der Kanzlerin. Der übrigens auch sein erster Urlaubstag sei. Den opfere er jedoch gern für den besonderen Reiz der Park- und Kurstadt, die er immerhin zum zweiten Mal besucht. Und die ihm besser als Görlitz gefällt. Das kommt sichtlich gut an. Vor zehn oder zwölf Jahren sei er bereits einmal privat hier gewesen.

Altmaier hält sich nicht für den wichtigsten Minister im Kabinett, wohl aber für den gewichtigsten. Er nimmt Bezug auf andere bekannte Persönlichkeiten aus seiner Heimat, dem Saarland. Spätestens bei Erich Honecker amüsieren sich die Anwesenden im Saal. Er streift Wahlkampfthemen wie Wirtschaft und Arbeitsplätze, Bundeswehreinsätze oder Eurokrise und schließt die Option einer schwarz grünen Koalition auf Bundesebene nicht aus. Er lobt den Politiker Helmut Kohl und erzählt Anekdoten aus dem Kanzleramt. Die Energiewende nennt er ein ebenso teures wie unumgängliches Jahrhundertprojekt. Hier menschelt der Profi Altmaier kurz, wenn er seine 88-jährige Mutter als eine der vielen Millionen Menschen ausmacht, die diese Bundespolitik mitfinanzieren müssen, ohne es richtig verstehen zu können.

Für die Beantwortung von Kretschmers Frage zur Flüchtlingspolitik nimmt Altmaier sich Zeit, und nennt die Entscheidungen alternativlos. Für ihn persönlich sei es dennoch nicht die größte Herausforderung der letzten Jahrzehnte gewesen. Für Altmaier sind Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die Wiedervereinigung und die Energiewende komplexer. Und er wirbt um Verständnis für die Situation der Flüchtlinge.

Beim nächsten Thema, dem Strukturwandel in der Lausitz nach der Kohle, nennt Altmaier das Saarland als Vorbild. Der Strukturwandel dort sei geglückt. Damit ein solcher gelingen könne, bedürfe es Planungssicherheiten, Visionen und Investitionen in ländliche Räume anstatt in Ballungsgebiete. Eine Handvoll Zuschauer traut sich, Fragen zu stellen. Wann bekommt die Region einen Autobahnanschluss? Wie schaffen wir die Wende beim Hausarztmangel? Wie lässt sich der Wegzug der Jugend stoppen? Altmaier beantwortet die Fragen geduldig und diplomatisch. Als er eine Antwort nicht sofort parat hat, verspricht er die Frage kurzfristig über den Kontakt zu Kretschmer zu klären.

Nach knapp zwei Stunden wird den Anwesenden das Kaminzimmer im Anschluss an die offizielle Veranstaltung offeriert. Persönlicher Kontakt ist hier ausdrücklich erwünscht. Keine zehn Stunden später wird Peter Altmaier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auftreten. Im Zweiten und pünktlich zum Frühstück. Denn im Herbst ist Zahltag. Für alle.

