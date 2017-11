Kommentar Politische Landschaft verändert sich weiter Eine Erneuerung ist nicht damit abgeschlossen, dass an der Landesspitze ein paar Köpfe ausgetauscht werden, sie muss schon die ganze Volkspartei erfassen. Peter Anderson über das Stühlerücken im Meißner Kreistag.

Peter Anderson © Claudia Hübschmann

Kreistagssitzungen in Riesa oder Meißen sind in den vergangenen Jahren nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Zugespitzt gesagt, waren sie nur mit einem guten Kaffee ohne Müdigkeitsanfälle zu überstehen. Es fehlten Rednertalente wie der frühere SPD-Kreisrat Manfred Müntjes oder die begnadete Linken-Rhetorikerin Gisela Leuthold. Manchmal schwang sich Paprika-Fraktionschef Thomas Gey noch zu beachtenswerten Spitzen auf. Am Ende war jedoch klar, dass die grau melierten Herren der CDU-Fraktion alle Angriffe mit einem süffisanten Lächeln und dem Vertrauen auf die eigene Überlegenheit abschmettern würden. Insofern ist es durchaus zu begrüßen, dass die Abstimmungen jetzt knapper und die Christdemokraten in ihrer über zweieinhalb Jahrzehnte gewachsenen Behäbigkeit aufgestört werden.



Nur schwer zu verstehen bleibt allerdings, weshalb diese Bewegung entsteht, weil die Kreisräte Hans-Joachim Weigel und Susann Frentzen ausgerechnet die FDP-Fraktion verlassen haben. Diese hat sich in den vergangenen drei Jahren durchaus nicht vom großen Partner CDU an den Rand drängen lassen. Gerade mit Verweisen auf die Probleme in den durch Sachsens Leuchtturmpolitik abgehängten Dörfern konnte die Fraktion aus Liberalen und Deutsch-Sozialen immer wieder eigene Akzente gesetzt.



Hinzu kommt die Frage, weshalb der Schönfelder Bürgermeister und die scheidende Priestewitzer Bürgermeisterin nicht bereits früher ihren Unwillen über die Arroganz der schwarzen Übermacht oder Kritik zur Arbeit in der eigenen Fraktion geäußert haben. Jetzt, wo es wohlfeil ist, über die sogenannten etablierten Parteien herzuziehen, melden sich beide öffentlich und teils recht lautstark zu Wort. In der Vergangenheit waren solche Töne von ihnen dagegen höchstens hinter vorgehaltener Hand zu hören. Dieses Nachtreten ist, zurückhaltend formuliert, schlechter Stil.



In der politischen Landschaft auf Kreisebene dürfte der jetzige Knall nicht die einzige Veränderung bleiben. Die politische Landschaft wird sich weiter bewegen. Für die CDU bleibt zu hoffen, dass sie nicht bis zur nächsten Kreistagswahl 2019 weiterschläft. Tut sie dies, dann dürfte es in fünf Jahren im Elbland einen ähnlich schallenden Weckruf geben wie zur jüngsten Bundestagswahl. Eine Erneuerung ist nicht damit abgeschlossen, dass an der Landesspitze ein paar Köpfe ausgetauscht werden, sie muss schon die ganze Volkspartei erfassen.



E-Mail an Peter Anderson

Links zum Thema Mehrheit für CDU und FDP im Kreistag schmilzt

zur Startseite