Kommentar Politische Kleinkrämerei Der Landkreis Meißen zentralisiert derzeit seine Behörden – während in Hessen gerade wieder damit begonnen wird, Ämter aufs Land zu bringen. Birgit Ulbricht über die Diskussion zum Behördenneubau.

SZ-Redakteurin Birgit Ulbricht. © Archiv/Kristin Richter

Die Punkte in Flensburg sind sprichwörtlich. Kaum eine Behörde ist so bekannt wie diese. Aber wer fährt da hin? Hat die Erreichbarkeit für die Bundesbürger den Ausschlag gegeben, damals die Behörde im äußersten Zipfel der Bundesrepublik anzusiedeln. Natürlich nicht.

Umso mehr bietet die Digitalisierung die Chance, den ländlichen Raum jetzt bewusst zu beleben. Man muss eben nicht die Busverbindungen nach Meißen zählen, wie uns die Gutachter zum Behörden-Neubau in Meißen weismachen wollen. Als die Kfz-Zulassungsstelle in Großenhain dichtgemacht hat, wurden die Bürger schließlich auch auf die ganz neuen Möglichkeiten des Internets verwiesen. Fahren müsse doch keiner mehr... Man argumentiert eben immer so, wie man es gerade braucht.

Im Westen geht man genau den umgekehrten Weg und siedelt Ämter-Arbeitsplätze bewusst in Kleinstädten an, weil die ohnehin vom Markt gebeutelt sind. Solche Überlegungen öffentlich im Vorfeld der Entscheidung zum Neubau zu thematisieren, wäre auch Sache des Großenhainer OB gewesen, ob er nun Kreisrat ist oder nicht. Es reicht nicht, wenn einzelne Kreisräte ein paar Landbürgermeister und einige CDU-Mitglieder in persönlichen Gesprächen auf ihre Seite ziehen. Solche Fragen sind viel zu wichtig, um sie mit dieser wieder typischen politischen Kleinkrämerei zu behandeln.

Links zum Thema Der Westen bringt Ämter aufs Land

E-Mail an Birgit Ulbricht

zur Startseite