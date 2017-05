Politisch gut vernetzt 120 ausländische Praktikanten lernen jedes Jahr den Bundestag kennen. Eine von ihnen ist Tereza Novakova aus Prag.

Auf Stippvisite im Wahlkreis: Damit Tereza Novakova auch den regionalen Bezug von Klaus Brähmig erlebt, zeigte ihr der CDU-Bundestagsabgeordnete vor Kurzem seinen Wahlkreis. © SZ/Werfel

Osterzgebirge. Sie organisiert politische Vorträge, mischt bei der Studentenverwaltung der Prager Karls-Universität mit und ist im Master für Deutsche und Mitteleuropäische Studien eingeschrieben: Tereza Novakova, 23, interessiert sich sehr für Politik. Die junge Pragerin hat nun eine besondere Möglichkeit bekommen, weitere Erfahrungen auf dem Gebiet zu sammeln: Sie ist eine von 120 Praktikanten aus der ganzen Welt, die derzeit im Deutschen Bundestag arbeiten.

Darüber ist die Studentin sehr froh. „Ich kann an vielen Veranstaltungen teilnehmen und mich während des Praktikums schnell mit Wissenschaftlern, Stiftungen und anderen politischen Institutionen austauschen und vernetzen“, sagt Tereza Novakova. Das Internationale Parlamentsstipendium bietet der Bundestag in jedem Jahr für fünf Monate an. Die Teilnehmer lernen das parlamentarische System der Bundesrepublik kennen, vernetzen sich untereinander und arbeiten drei der fünf Monate in einem Abgeordneten-Büro mit. Die Parlamentarier, die von dem Austauschprogramm profitieren wollen, müssen sich bei der Bundestagsverwaltung um einen Praktikanten bewerben. Klaus Brähmig, CDU-Abgeordneter für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, hat das getan. „Als die Zusage für Tereza kam, habe ich mich sehr gefreut“, erzählt er. Thematisch fanden die beiden schnell einen Draht zueinander. „Als Berichterstatter für Tschechien im Auswärtigen Ausschuss und als Mitglied des Verwaltungsrates des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds kann ich mit ihr in diesen Fragen besonders gut zusammenarbeiten“, so Brähmig.

In seinem Berliner Büro verfasst die Pragerin für ihn nun Reden und Grußworte oder setzt sich an Recherchen zu bestimmten Fachgebieten. Wenn Tereza Novakova in einem Jahr ihr Studium beendet, stehen ihr viele Türen offen – auch dank des Austauschprogramms. „Ich könnte mir vorstellen, etwa für die Friedrich-Ebert-Stiftung oder die Deutsche Botschaft in Prag zu arbeiten“, sagt sie. Viele ihrer Kommilitonen würden auch für deutsche Firmen arbeiten. Doch das interessiere sie derzeit noch nicht so sehr. Für Klaus Brähmig hat sich durch den Austausch eine Erkenntnis bestätigt: „Wir müssen uns mit Tschechien noch viel enger zusammentun und noch mehr Tschechen auch an die Dresdner Hochschulen holen“, sagt er.

