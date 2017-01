Politiker wollen diskutieren Kultusministerin Brunhild Kurth und Abgeordneter Jens Michel erklären, warum keine Ruhe beim Thema Schule einkehrt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Jens Michel hat eine neue Veranstaltungsreihe unter dem Titel „Politische Themenabende“ ins Leben gerufen. Als Erstes will er das Thema Schule besprechen. Dazu hat er Sachsens Kultusministerin Brunhild Kurth (CDU) am Freitag, dem 27. Januar, nach Bad Schandau eingeladen.

„Mit der neuen Veranstaltungsreihe biete ich Veranstaltungen zu einem konkreten Thema und mit externem Sachverstand an. Ich setze auf das direkte Gespräch statt auf moderne Medien mit nur 140 Zeichen“, erklärt Michel. Bisher lud er regelmäßig zum „Politischen Stammtisch Sächsische Schweiz“ ein. Das sei aber ein Veranstaltungsformat für eher tagesaktuelle Themen gewesen. Das neue Format habe eine etwas andere Prägung.

Politik lebe vom Austausch von Argumenten, Informationen und Konzepten sowie dem Praxistest, erklärt Michel. Seit Jahren steht das Thema Schule im Fokus. Einerseits nimmt Sachsen regelmäßig Spitzenplätze bei Bildungsvergleichen und Bildungsfinanzierungsreports ein, andererseits kommt keine Ruhe in die Thematik. Begriffe wie „Lehrermangel“, „neues Schulgesetz“, „Inklusion“ und „fehlende Wert-schätzung der Lehrer“ schwirren durch die Debatte. Was ist an all dem dran? Was beinhaltet das „Lehrerpaket 2016“? Was ist erreicht, was muss noch werden? Diese Fragen und noch viele mehr sollen mit Ministerin Kurth erörtert werden. „Demokratie ist unter anderem eine Bringschuld der Politiker und eine Holschuld der Bürger. Diskutieren Sie mit uns!“, ruft Michel auf.

Politischer Themenabend Schule, 27. Januar, 18 Uhr, Ballsaal Parkhotel Bad Schandau, Rudolf-Sendig-Straße 12

