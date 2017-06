Politiker und Verbände erinnern an DDR-Volksaufstand Der 17. Juni 1953 steht für den Kampf um Freiheit. In Berlin wurde am Jahrestag der damaligen Opfer gedacht. Ihr Beispiel mahne, auch heute aktiv für Demokratie einzustehen, hieß es.

Rote Rosen liegen nach der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Volksaufstandes vom 17. Juni 1953 in der ehemaligen DDR am Brunnen auf dem Platz des Volksaufstandes. © dpa

In Berlin ist am Samstag an den DDR-Volksaufstand vom 17. Juni 1953 erinnert worden. Bei einem gemeinsamen Gedenken von Bundesregierung und Land legten Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD) auf dem Friedhof Seestraße am Mahnmal für die Opfer des Volksaufstandes Kränze nieder.

Müller sagte im Vorfeld, bis heute lehre der 17. Juni, dass Freiheit erkämpft werden müsse. „Freiheit gibt es nicht zum Nulltarif.“ Die Aufständischen hätten ein Zeichen für die Demokratie gesetzt.

Vor 64 Jahren gingen in der DDR in rund 700 Orten Hunderttausende gegen die politisch und wirtschaftlich angespannte Lage auf die Straße. Panzer der Sowjetarmee schlugen den Protest blutig nieder. Viele Aufständische wurden verurteilt. Der Aufstand habe sowohl die DDR-Staatssicherheit als auch die SED-Führung völlig überraschend getroffen, schätzt die Stasi-Unterlagen-Behörde ein.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber erklärte mit Blick auf die Toten: „Ihr Opfer muss uns allen, die wir heute in Deutschland in Frieden und Freiheit leben können, Mahnung sein, diese hohen Güter gegen alle Anfeindungen von rechts und links zu verteidigen.“

Der Vorsitzende der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft, Dieter Dombrowski, sagte: „Der Mut der Menschen, die nach Freiheit, Demokratie und der Wiedervereinigung strebten, darf niemals in Vergessenheit geraten.“ Demokratie sei nichts Selbstverständliches.

Die Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur teilte mit, neben dem Gedenken an die Opfer der Repression sei es heute entscheidend, wie mit den Betroffenen umgegangen werde. Die Stiftung setze sich dafür ein, dass die Fristen für Rehabilitierung und Entschädigung von Diktaturopfern aufgehoben würden, so Geschäftsführerin Anna Kaminsky.

Auf dem Platz des Volksaufstandes in der Bundeshauptstadt wurde ebenfalls der Niederschlagung des Aufstandes gedacht. Berlins Regierungschef Müller legte auch an der Leipziger Straße zusammen mit Kultursenator Klaus Lederer (Linke) und Abgeordnetenhauspräsident Ralf Wieland einen Kranz nieder. Vor dem heutigen Finanzministerium und dem früheren Haus der Ministerien der DDR hatten sich damals aufgebrachte Arbeiter versammelt. Der Platz gilt als einer der Brennpunkte der Volkserhebung.

