Politiker-Interview sorgt für Aufsehen Aussagen von Sven Liebhauser (CDU) zur Asylpolitik werden im Internet kritisiert. Es gibt aber auch Verständnis.

Sven Liebhauser, CDU-Kreisvorsitzender. © privat

In dem Interview, das gestern im DA erschienen ist, hat sich der CDU-Kreisvorsitzende Sven Liebhauser zur Asylpolitik geäußert. Kernaussage: Er teilt den Kurs der Bundeskanzlerin nicht zu 100 Prozent. Er sprach auch von konsequenter Abschiebung und Transitzonen. „Er vergisst zugleich das Thema Integration. Aber das verwundert mich nicht wirklich, fühlt sich auch Landrat Matthias Damm nicht dafür zuständig. Na wer denn dann?“, erwiderte die stellvertretende Kreisvorsitzende der Linken in Mittelsachsen, Marika Tändler-Walenta.

Dieses immer auf die andere Ebene abschieben und nicht bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen, sollte unweigerlich dazu führen, die CDU auf die Oppositionsbank abzuschieben, meint sie.

Im sozialen Netzwerk Facebook sorgen Liebhausers Aussagen für rege Diskussionen. Die einen loben die Inhalte des Interviews, bezeichnen diese als mutig. Die anderen zeigen sich einigermaßen überrascht, dass er in dasselbe Horn bläst, wie CSU-Chef Horst Seehofer. Einige Kommentarschreiber machen die bayrische Partei mit für die Wahlerfolge der AfD verantwortlich. Bei der Diskussion fällt eines auf: Die Aussagen des Lokal- und Landespolitikers sind der Anlass für eine sachlich geführte Debatte zum Thema Flüchtlingspolitik in der Bundesrepublik.

In dem Tagesgespräch ging es auch um drängende Probleme im Landkreis. Sven Liebhauser sagte, ihm fiele „auf Anhieb nichts ein, wo es akut brennt“. Marika Tändler-Walenta ergeht es da anders: „Wir haben einen großen Niedriglohnbereich in Mittelsachsen, wir haben Arbeitslosigkeit – in Döbeln die höchste im ganzen Landkreis, wir haben Alters- und Kinderarmut, wir haben sterbende ländliche Räume und wir haben eine desolate Breitbandversorgung, sowohl für den Privathaushalt als auch für die gewerbliche Nutzung“, erklärte sie in ihrer Pressemitteilung.

Einige Facebook-Nutzer sehen es ähnlich: Es hake unter anderem bei der Akzeptanz von Jugendeinrichtungen, der Schulpolitik sowie der Breitbandversorgung im ländlichen Raum. (sol)

