Politiker fordert sorbische Sprachschule An den sorbischen Schulen werden Lehrer knapp. Mit einer bekannten Idee will Marko Schiemann die Lücke schließen.

Marko Schiemann, Landtagsabgeordneter der CDU, fordert eine sorbische Sprachschule. © Uwe Soeder

Der Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) fordert vom Land Sachsen mehr Anstrengungen für die Ausbildung von Sorbisch-Lehrern. Für die Absicherung des Unterrichts würden dringend mehr Lehrkräfte gebraucht, sagte Schiemann. Konkret regte der Sorbe den Aufbau einer Sprachschule an – in kürzester Zeit. „Eine solche Einrichtung sehe ich als einzige Chance, diejenigen, die die Sprache erlernen wollen, schnell zu qualifizieren.“ Auch Domowina-Vorsitzender David Statnik hatte vor der Hauptversammlung Ende März die Einrichtung einer solchen Sprachschule angeregt. „Diese Möglichkeit der Erwachsenenbildung fehlt uns heute, obwohl wir wissen, dass es Interesse von Lehrern und auch weiteren Erwachsenen gibt, Sorbisch lernen wollen“, sagte er.

Denn Pädagogen an sorbischen Schulen werden bald knapp. Etwa die Hälfte der Lehrer scheide in den kommenden Jahren aus dem Schuldienst aus. Dieser entstehende Leerraum könne aber nicht durch Absolventen am Institut für Sorabistik in Leipzig gedeckt werden. „Außerdem muss neben dem Sprachunterricht auch der Fachunterricht in sorbischer Sprache und die Weiterführung des Witaj-Projekts gewährleistet sein“, sagte Marko Schiemann. Witaj ist ein Sprachprojekt, bei dem Mädchen und Jungen in Kitas und Grundschulen spielerisch an die sorbische Sprache herangeführt werden. Auch viele deutsche Familien nutzen das Angebot.

Erfolgreiches Vorbild

Nach Ansicht Schiemanns könnten sich an der Sprachschule, deutsche wie auch tschechische Lehrer weiterbilden. Eine erste Informationsveranstaltung für Interessenten aus dem Nachbarland gebe es bereits im Mai. Auch erste Kontakte nach Polen bestünden. Schiemanns Vorschlag zufolge könnte die Ausbildung zwei Semester dauern und in Form eines Vollzeitstudiums erfolgen. „Eine Feierabendausbildung genügt nicht“, sagte er. Zusätzlich könnten das neue Angebot zum Beispiel Mitarbeiter aus den Verwaltungen nutzen, um Sorbisch zu lernen. Vorgehalten werden müsste ein solches Angebot mindestens für die kommenden fünf Jahre.

Bei der Finanzierung sieht der Christdemokrat den Freistaat in der Pflicht. „Es ist Aufgabe des Staats dafür zu sorgen, dass es genügend ausgebildete Lehrer für deutsche wie sorbische Schulen gibt“, sagte Marko Schiemann. Für seinen Vorschlag gab es bereits früher ein erfolgreiches Vorbild. Vor der Wende konnten an der Sprachschule in Milkel Erwachsene die obersorbische Sprache erlernen. Zeitweilig wurden in dem Haus auch Fremdsprachenkorrespondenten ausgebildet. Mit der Kürzung der Mittel für die sorbischen Einrichtungen kam 1993 ihr endgültigen Aus. (SZ/mis)

