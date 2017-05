Politiker fordern Gegenverkehr im Tunnel Was in Dresden funktioniert, geht hier gar nicht. Hiesige Landtagsabgeordnete fordern daher ein Umdenken für der A4.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Autobahn-Tunnel durch die Königshainer Berge wird regelmäßig gereinigt und gewartet. Das sorgt fast jedes Mal für Staus auf den Umleitungsstrecken zwischen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf. Dabei werden Tunnel in Dresden zum Beispiel auch mit Gegenverkehr in einer Röhre oder nachts gewartet. © André Schulze Der Autobahn-Tunnel durch die Königshainer Berge wird regelmäßig gereinigt und gewartet. Das sorgt fast jedes Mal für Staus auf den Umleitungsstrecken zwischen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf. Dabei werden Tunnel in Dresden zum Beispiel auch mit Gegenverkehr in einer Röhre oder nachts gewartet.

Die Landtagsabgeordneten Thomas Baum

...und Lothar Bienst.

Schrecksekunde im Tunnel: Einem Lkw platzt der Reifen. Dahinter fahren zwei weitere Lkw und bekommen die zerfetzten Reifenteile ab. So passiert am vergangenen Wochenende im Tunnel Königshainer Berge auf der Autobahn 4. Die Lkw können bis zum Parkplatz Wiesaer Forst kurz hinterm Tunnel weiterfahren. Niemand wird verletzt. Erinnerungen werden wach an Pfingsten 2013. Damals gerät ein Lkw in Brand, der Reifen geladen hat. Daraufhin muss der Tunnel in Richtung Görlitz fast ein halbes Jahr lang gesperrt werden. Eine Ausnahmesituation für die Region.

Wie schnell wieder etwas passieren kann, zeigt der Vorfall am Wochenende. Auch wie sehr Einwohner der Region leiden, wenn sich der Umleitungsverkehr durch die Orte schiebt, zeigt sich jedes Mal auf Neue, wenn der Tunnel wegen Wartungsarbeiten gesperrt ist. Geschieht dann noch ein Unfall, ist das Chaos perfekt. So passiert Mitte Mai, als das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Fahrbahn, Notgehweg, Tunnelwände, Beschilderung, Beleuchtung, Lüfter und sämtliche Einbauten hat waschen lassen. Da prallt ein Autofahrer nahe der Anschlussstelle Kodersdorf auf das Stauende. Fünf Fahrzeuge werden in den Unfall verwickelt. Zum Glück passiert nichts Schlimmeres. Dennoch fragt man sich, warum Tunnel in Dresden zum Beispiel nachts gewartet werden können, aber hier nicht. Oder warum anderswo der Verkehr auch in die Gegenrichtung durch eine Röhre fahren kann.

„Die Situation bei Tunnelsperrungen ist natürlich unbefriedigend“, erklärt der SPD-Landtagsabgeordnete Thomas Baum. Der Ärger der Bürger, die am Ende auf den Umleitungsstrecken feststecken, sei absolut verständlich. „Ich selbst stand mehrmals zwischen Kodersdorf und Niesky im Stau“, sagt er. „Jedoch: Die Tunnelbau- und -erhaltungsmaßnahmen sind notwendig und alternativlos, um diesen instand zu halten beziehungsweise auch an aktuelle Sicherheitsvorschriften anzupassen.“ Dennoch glaubt Thomas Baum, dass es zum derzeitigen Umleitungsverkehr über die Jänkendorfer Kreuzung auch Alternativen gebe und diese intensiv durch die zuständigen Verkehrsbehörden zu prüfen seien.

„Da ich diesen Fall mehr als einmal miterleben durfte – leider –, weiß ich, dass der dann ablaufende Verkehr sowohl für die Verkehrsteilnehmer als auch für die anwohnenden betroffenen Bürger ein nicht zu akzeptierender Zustand ist“, sagt auch der Landtagsabgeordnete Lothar Bienst (CDU). Er plädiert nach wie vor dafür, dass ein großzügiger Kreisverkehr die bessere Lösungsvariante an der Jänkendorfer Kreuzung wäre. Nach umfangreichen Analysen beim Landesamt für Straßenbau und Verkehr ist dies jedoch abgelehnt worden. Stattdessen soll die Kreuzung ausgebaut werden.

Sowohl Thomas Baum als auch Lothar Bienst können nicht nachvollziehen, warum der Verkehr nicht einfach auf der Autobahn belassen wird, wenn eine Tunnelröhre gesperrt ist. Der Verkehr könnte auf die Gegenspur geführt werden und einspurig durch die zweite Tunnelröhre im Gegenverkehr führen. „Das ist grundsätzlich temporär zulässig, bedarf zuvor aber einer technischen Vorbereitung beider Röhren bezüglich der Lüftung und Verkehrssicherheitsausstattung“, erklärt Thomas Baum. In so einem Fall könnte auch die Geschwindigkeit auf fünfzig Kilometer pro Stunde oder weniger abgesenkt werden, sagt Lothar Bienst: „Andere europäische Länder machen es uns vor.“

Der CDU-Politiker habe bereits Gespräche mit Bürgern, Verwaltungen von Stadt, Kreis und Land sowie Fachleuten geführt, um zeitnah eine von allen zu akzeptierende Lösung zu erzielen. Leider ohne nennenswerte Erfolge, wie Lothar Bienst sagt. SPD-Politiker Thomas Baum sei auch schon von Bürgern aus Niesky zum Thema angesprochen worden, ebenso vom Nieskyer SPD-Stadtrat Harald Prause-Kosubek. „Einerseits habe ich gegenüber dem Sächsischen Verkehrsministerium um Übergabe von vorliegenden Konzepten zur Lösung des Problems gebeten, also Verkehrsuntersuchungen, Verkehrsbelastungszahlen, ggf. Planungen oder ähnlichem“, sagt Thomas Baum. „Außerdem habe ich direkt mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Bautzen für die erste Junihälfte in dieser Sache einen Termin vereinbart.“ Es bleibt also spannend.

zur Startseite