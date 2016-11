Politiker besorgt nach Flüchtlingsjagd Landtagsabgeordnete von Grünen und Linken glauben, dass sich die Polizei besser auf Stadtfeste wie in Löbau vorbereiten muss – aber nicht nur sie.

Während der Stadtfestnächte in Löbau sollen Rechte Flüchtlinge bedroht haben. © Rafael Sampedro

Prügeleien beim Stadtfest – die gehören zu den meisten dieser Feiern in Löbau und anderswo dazu. Sie sind meist kein Grund, dass sich Landtagspolitiker, die mit der Oberlausitz sonst nicht viel am Hut haben, sich ihretwegen ganz offiziell beim Innenminister erkundigen. Valentin Lippmann von den Grünen und Juliane Nagel von den Linken haben das trotzdem getan: Denn in den Stadtfestnächten sollen Rechte Flüchtlinge bedroht und durch die Löbauer Innenstadt gejagt haben. Das, was danach über diese Vorfälle bekannt wurde, reichte den beiden Politikern nicht. Also wollten sie Auskunft von Innenminister Markus Ulbig (CDU). Ihre Kleinen Anfragen hat dieser jetzt beantwortet.

Seine Ausführungen bestätigen zunächst die bekannten Vorfälle: Am 10. September setzten Mitarbeiter vom Jugendklub Klinik einen Notruf an die Polizei ab, dass zehn Personen mit Nachdruck in den Klub wollten. Eine Streife habe acht Minuten danach aber niemanden mehr angetroffen. In der gleichen Nacht, gegen 0.30 Uhr, wurde die Polizei über eine Anwohnerin zum Geschehen auf der Bahnhofstraße gerufen. Offiziell fanden die Polizisten dort 15 Asylbewerber und 25 augenscheinlich rechte Deutsche vor. Augenzeugen hatten zuvor von einer Jagd durch die Stadt bis zur Bahnhofstraße berichtet. Die Polizei habe aber in dieser Nacht keine Hinweise zu strafbaren Handlungen erhalten, heißt es in dem Schreiben von Minister Ulbig. Zudem habe sich die Kommunikation zwischen Asylbewerbern und Polizisten aufgrund der Sprachbarriere als schwierig erwiesen. Knapp eine Stunde später soll beim Bahnhof ein Libyer zu Boden gestoßen und verletzt worden sein. Auch hier habe sich die Verständigung mangels gemeinsamer Sprachebene „sehr schwierig“ gestaltet.

Dennoch ergab sich, dass der Mann aus einer Gruppe von 20 Personen heraus geschubst wurde und gegen einen Briefkasten fiel. Laut Ulbig wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung nach Paragraf 224 Strafgesetzbuch eingeleitet. Aus der mutmaßlichen Verfolgung durch die Bahnhofstraße wurde ein Verfahren wegen Verdachts auf Landfriedensbruch eingeleitet. Beide Verfahren werden gegen unbekannt geführt, die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen. Überdies gab es bereits am 9. September noch einen Vorfall, nachdem ein 28-jähriger Deutscher mit 2,68 Promille Alkohol im Blut sich gegen 22.30 Uhr bei der Polizei meldete. Er gab laut Ulbigs Auskunft an, von einem Unbekannten einen Faustschlag und einen Tritt gegen das Bein erhalten zu haben. Zum Täter habe er nur sagen können, dass er Ausländer gewesen sei. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Körperverletzung läuft.

Ob die Täter der zuerst genannten Vorfälle organisierten Neonazi-Strukturen zuzuordnen sind, konnte Ulbig auf Anfrage von Juliane Nagel nicht beantworten – da die betreffenden Personen nicht bekannt seien. Der Minister verwies auf die sogenannten Freien Kräfte Mittel/Ostsachsen, die am 3. September in Löbau zu einer Demo aufgerufen hatten. Diesem Aufruf waren aber nur wenige Personen gefolgt.

Grünen-Politiker Lippmann und Linken-Abgeordnete Nagel kritisieren an den Ausführungen die wiederholten Verweise auf die Kommunikationsprobleme. In Löbau wie auch anderswo im Land zeige sich immer wieder, dass dieses Problem auftauche. Man müsse etwas tun, damit die Polizei die Geschädigten auch befragen könne, ist Lippmann überzeugt. Solche Fälle würden sich sachsenweit mehren, auch zum Dresdner Stadtfest würden sich Parallelen zeigen. Diese Probleme müssten beseitigt werden. Außerdem plädiert Lippmann dafür, schon im Vorfeld zu reagieren. Wenn absehbar sei, dass bei einem solchen Fest diese Gruppierungen aufeinandertreffen, müssten die Behörden wachsam sein.

Die Linken-Politikerin Nagel sieht in den Vorfällen noch einen anderen Aspekt. Stadtfeste seien schon immer Schauplatz von Schlägereien gewesen, aber die Hemmschwelle hin zur Eskalation sei gesunken, glaubt sie. Dazu komme Rassismus, der sich dann offen zeige. Wie damit nun umzugehen sei, das sei eine Frage, die wohl alle Menschen derzeit umtreibe, sagt sie – und setzt auf das Stärken der Zivilgesellschaft durch intensivere Bildungsarbeit, durch das Schaffen von Begegnungen zwischen Flüchtlingen und Einheimischen und ähnliche Dinge. Von den Behörden wünscht sie sich, den Fokus auf deeskalierendes Handeln zu setzen. Das sei vonseiten der Polizei wichtig, aber auch aus anderen Ämtern heraus. In Leipzig gebe es entsprechende Teams auch in der Stadtverwaltung, die tätig würden, wenn es die Situationen erforderten.

André Schäfer vom Direktionsbüro der Polizeidirektion in Görlitz erläutert, dass dem Lagezentrum als auch den Polizeirevieren eine Liste mit Dolmetschern vorliegt. Gerade bei Sprachen aus dem arabischen Raum gebe es in Ostsachsen jedoch nur wenige Sprachkundige. Wenn Übersetzer aus Dresden angefordert werden müssen, dauere das wiederum länger. Es gebe in der PD auch keine Beamten, die diese Sprachen beherrschen würden. Zur Forderung, die Polizei sollte schon im Vorfeld auf zu erahnende Konflikte stärker reagieren, erklärte Schäfer, dass die jeweiligen Situationen täglich ausgewertet würden. Wenn nötig, sei die Görlitzer Polizeidirektion in der Lage, mit den erforderlichen Kräften und Mitteln zu reagieren.

Seit den Vorfällen beim Stadtfest hat es Ereignisse in diesen Dimensionen in der Stadt nicht mehr gegeben. Dass sie keine Einzelfälle sind, zeigt allerdings eine Meldung der Polizei, die erst wenige Tage alt ist: Am 3. November hatte ein 35-jähriger Löbauer auf dem Neumarkt zwei 18 Jahre alte Syrer beleidigt und mit einem Messer bedroht. Einer der Geschädigten filmte die Situation mit einem Mobiltelefon und zeigte die Aufnahmen später den Beamten. Die Kripo ermittelt nun dazu. Immerhin: Nach dem versuchten Brandanschlag auf das Löbauer Asylbewerberheim vom 18. Februar 2016 hat das Görlitzer Landgericht im Mai zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt.

