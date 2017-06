Politiker bekämpfen Vertrauensverlust Beim offenen Rathaus will die Verwaltung Transparenz zeigen. Auch unbequeme Diskussionen sind erwünscht.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert lädt zum offenen Rathaus am 10. Juni ein. © Sven Ellger

Bürger sollen selbst zu Stadträten werden, wenn auch nur in einem Planspiel, Verwaltungsmitarbeiter erklären ihre Arbeit kurz, knapp und verständlich, eine Diskussionsrunde zur Politikverdrossenheit, und wie die Verwaltung näher an die Bürger herankommen kann – das gab es alles in dieser Form noch nie. Am 10. Juni lädt Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) zum offenen Rathaus von 9 bis 17 Uhr.

„Wir wollen so auch dem zunehmenden Vertrauensverlust entgegenwirken“, so Tobias Klinknicht, Referent im Bürgermeisteramt. Die Dresdner sollen sich einbringen, nicht nur an diesem Tag. Aber an diesem Tag zeigen Verwaltung und Stadtrat, wie dies möglich ist. Es wird darüber diskutiert, wie die Verwaltung der Zukunft funktionieren kann, das Kulturhauptstadtbüro bittet um Ideen für die Bewerbung 2025, um herauszufinden, was die Bürger wollen. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit einer Hüpfburg, die Hunde der besonderen Einsatzgruppe des Ordnungsamtes werden präsentiert, OB Hilberts neuer E-Golf wird gezeigt – ebenso eine besondere Auswahl an Feuerwehrfahrzeugen und vieles mehr. Auch Initiativen und Vereine wie die für den Fernsehturm, das Sachsenbad und die Robotron-Kantine.

Dass möglicherweise auch Schreihälse wie am 3. Oktober oder bei der Einweihung von Kunstwerken auf dem Neumarkt kommen, wisse man. „Der Oberbürgermeister ist da nahkampferprobt“, so Rathaussprecher Kai Schulz. „Im Ernst: Es ist ein offenes Rathaus und man kann einen offenen Diskurs führen.“ Allerdings müssen die Grundregeln des Anstandes eingehalten werden. „Wenn man miteinander spricht, ist die Chance geringer, dass es zu einer unschönen Kommunikation kommt“, so Kommunikationswissenschaftler Professor Lutz Hagen von der TU-Dresden, der mit im Podium sitzen wird.

