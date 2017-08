Politiker-Aufmarsch zum Tag der Sachsen Ministerpräsident Stanislaw Tillich kommt nächstes Wochenende mit beinahe seinem gesamten Kabinett nach Löbau.

Am kommenden Wochenende besucht Ministerpräsident Stanislaw Tillich mitsamt Kabinett Löbau. © Robert Michael

Die Sächsische Staatsregierung präsentiert sich beim Tag der Sachsen in Löbau mit einem eigenen Präsentationszelt auf dem Promenadenring. Dort lädt die Regierung auch zu einem besonderen Höhepunkt des Tags der Sachsen ein: Viele Minister und Staatssekretäre stellen sich dort am Samstag, 2. September, den Fragen von Schülerinnen und Schülern der 10. und 11. Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau. Das teilte die Staatsregierung nun mit.

Auch Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) geht auf Tuchfühlung mit den Bürgern. Er trifft sich am Samstag um 14.15 Uhr mit ihnen im Präsentationszelt des Landtages am Nicolaiplatz. Bereits am Freitag wird er an der Eröffnungsveranstaltung um 17 Uhr auf der MDR-Bühne am Altmarkt dabei sein und um 19 Uhr das Abendprogramm auf der Radiobühne am Neumarkt starten. Er wird in den drei Tagen auch über die Tourismusmeile und die Kirchenmeile bummeln und am Sonntag auf der Ehrentribüne an der Teichpromenade am Festumzug teilnehmen.

Aus dem Kabinett kommen unter anderem Umweltminister Thomas Schmid, Sozialministerin Barbara Klepsch, Justizminister Sebastian Gemko, Europa-Minister Fritz Jaeckel, Innenminister Markus Ulbig und Wirtschaftsminister Martin Dulig nach Löbau und werden zahlreiche Veranstaltungen und Festmeilen besuchen, teilte das Ministerium mit.

zur Startseite