Handball Politiker am Ball Der Erlös des Handball-Benefizspiels kommt dem Großenhainer Nachwuchs zugute.

Großenhains OB Sven Mißbach hat dem früheren HCG-Präsidenten Tino Stelzl schon mal das Trikot der Promi-Mannschaft gezeigt. Stelzl wird am 30. März die HCG-Auswahl coachen. © privat

Wenn sich Kommunalpolitiker den Ball zuwerfen, vermutet man wahrscheinlich zuallererst eine hitzige Diskussion im Kreistag. Das wird am 30. März in Großenhain höchstwahrscheinlich ganz anders sein. „Politiker am Ball“ heißt es dann in der Rödertalhalle. Und sämtliche Beteiligte hoffen, dass die Mitspieler dann auch ins Schwarze treffen. Beim Handball-Benefizspiel tritt das „Team Kuge“ gegen eine Auswahl des HC Großenhain an. Seinen Namen verdankt die Mannschaft der Landtagsabgeordneten Daniela Kuge aus Meißen, die vor ihrer Politiker-Laufbahn bei den „Elbehexen“ dem kleinen runden Leder sehr erfolgreich nachjagte. Und sie hat wie schon in den vergangenen Jahren eine hochkarätige „erste Reihe“ verpflichten können. Mitspieler im „Team Kuge“ werden unter anderem die Oberbürgermeister Sven Mißbach (Großenhain), Olaf Raschke (Meißen) und Marco Müller (Riesa) sein. Auch die „Außenpositionen“ sind prominent besetzt: Susann Frentzen (Priestewitz), Uwe Anke (Nossen) und Tilo Hönicke (Großenhain) treten als Bürgermeister ihrer Kommunen an. „Ersatzspieler“ sind ehemalige Teamgefährtinnen von Daniela Kuge aus deren aktiver Zeit.

Für Hönicke ist es ein besonderes Heimspiel. Seit Jahren macht sich das Großenhainer Handball-Urgestein stark für den HCG, den er mitbegründete. Deshalb freut er sich ganz besonders auf das Event am 30. März. Denn: Der Erlös des Tages kommt dem Nachwuchs des Handballclubs Großenhain zugute. Zwar wird kein Eintritt verlangt, dafür aber zu Spenden und der Teilnahme an einer Tombola aufgerufen. Preise sind unter anderem zwei Jahreskarten für das Großenhainer Naturerlebnisbad sowie Tickets für Bundesliga-Handballspiele in Dessau und beim SC DHfK Leipzig.

Termin: 30. März, Ort: Rödertalhalle Großenhain, Beginn: 17 Uhr mit Vorspiel des HSG-Nachwuchses, Beginn Promi-Spiel: 18 Uhr (3x20 Minuten), Eintritt frei, Spenden erwünscht.

