Politik wiegelt Kritik an Landwirtschaft ab Der Kulturkreis Scharfenberg zeigt sich enttäuscht über die Antworten auf seine Petition und weitere Schreiben.

Klipphausen. Es war ein Eulenspiegel-Streich, den sich Vertreter des Kulturkreises Scharfenberg jüngst zur Feier des Jubiläums „500 Jahre Lommatzscher Pflege“ gestatteten. Mit einer eigenen Festschrift brachten sie kritische Töne ein. Sie stellten den idealisierenden Beschreibungen der Landschaft aus Werbeprospekten eigene Bilder von abgeschwemmter Erde, überackerten Wegen und baumlosen Alleen entgegen. – In der Politik scheint das Wirken der Landschaftsschützer allerdings keinen Widerhall zu finden. Eine Petition der Scharfenberger mit Verweis auf Auswüchse der intensivierten Landwirtschaft zeigte keinen Erfolg. In der Antwort des Ausschusses wurde darauf verwiesen, dass alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden seien. Eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit dem Anliegen des Kulturkreises unterblieb. Manfred Eisbein schrieb daraufhin als eines der Mitglieder an Sachsens Landtagspräsidenten Matthias Rößler (CDU): „Es ist für uns schwer vorstellbar, was Sie als einer der führenden Repräsentanten dieses Freistaates, Ihren Kindern und Enkeln erzählen wollen, wenn in Zukunft diese Probleme unsere Existenzgrundlagen zerstören.“ (SZ/pa)

