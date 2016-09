Politik schnürt ein Bautzen-Paket Der Kontrollbereich rund um den Kornmarkt soll länger gelten. Außerdem setzt die Stadt auf Jugendclubs und Integrationsprojekte. Auch an die Älteren wird gedacht.

Der Kontrollbereich wird um eine Woche verlängert, erklärte Michael Wilhelm, Staatssekretär im Innenministerium (re.), auf dem Bautzen-Gipfel. Das Krisengespräch hatte der CDU-Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (li.) einberufen. © Uwe Soeder

Der Kontrollbereich in Bautzen wird um eine Woche verlängert. Das bedeutet, dass die Polizei bis zum 3. Oktober rund um den Kornmarkt Personen jederzeit anhalten und kontrollieren kann. Anschließend wird entschieden, ob die Maßnahme weiterläuft. Fünf bis sechs Wachpolizisten werden in den nächsten Wochen zusätzlich in die Spreestadt beordert. Zudem will die Polizei eine Sicherheitspartnerschaft mit Bautzen schließen. Diese Schritte kündigte am Mittwoch Michael Wilhelm, Staatssekretär im Innenministerium, im Hotel Best Western an. Dort hatten sich Vertreter aus Regierung, Kreis und Stadt auf Einladung des CDU-Landtagsabgeordneten Marko Schiemann zu einem zweistündigen Gipfel zusammengefunden und ein Sicherheitspaket für die Stadt geschnürt. Mit dabei waren Oberbürgermeister Alexander Ahrens, die Staatssekretärin des Sozialministeriums Andrea Fischer, Polizeipräsident Conny Stiehl und Fraktionsvorsitzende des Stadtrats.

Kein grundsätzliches Sicherheitsproblem

Staatssekretär Wilhelm betonte, dass es in Bautzen kein grundsätzliches Sicherheitsproblem gebe. Die Kriminalität sei insgesamt gesunken, allerdings sei ein Anstieg der Drogenkriminalität und der rechtsmotivierten politischen Kriminalität zu verzeichnen. Im Zusammenhang mit den Auseinandersetzungen auf dem Kornmarkt laufen momentan 30 Strafverfahren. Dabei gehe es um Beleidigung, Landfriedensbruch und Körperverletzung. Unter den Beschuldigten befinden sich sowohl junge Asylbewerber als auch Angehörige der links- und rechtsextremen Szene.

Laut Wilhelm war die Polizei in den vergangenen Tagen jederzeit bereit, auf Störungen zu reagieren. So waren am Sonntag, als in Bautzen zwei Demonstrationen stattfanden, etwa 540 Kräfte im Einsatz. „Wir werden in den nächsten Monaten mit einer angemessenen Präsenz in Bautzen sein, damit die Zivilgesellschaft ihre Schritte umsetzen kann“, fügte Conny Stiehl, Chef der Polizeidirektion Görlitz, hinzu.

OB will Defizite entschlossen angehen

„Wenn wir Schaden von der Stadt abwenden wollen, müssen wir uns für alle Menschen einsetzen, die sich hier friedlich wiederfinden“, erklärte Schiemann. So einigte man sich auf dem Bautzen-Gipfel neben Sicherheitsmaßnahmen auch auf präventive Schritte: Dazu zählen die stärkere Unterstützung von Integrationsprojekten, ein deutlicher Fokus auf Schul- und Jugendarbeit aber auch Konzepte für langzeitarbeitslose Bautzener. Der Bautzen-Gipfel war ein erstes Arbeitsgespräch, ein zweiter Gipfel soll folgen, kündigte Schiemann an.

Der Oberbürgermeister erklärte, dass man die Defizite in der Stadt entschlossen angehen wolle. Dazu gehöre es, Anlaufstellen für Jugendliche zu schaffen. Diesbezüglich wolle der OB das Hilfsangebot einfordern, das ihm Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) am Sonntag im Fernsehen gemacht hatte. Schwesig hatte der Stadt Fördermittel in Aussicht gestellt. Die Verwaltung will außerdem Streetworker einsetzen. Mit dem Steinhaus sei nun ein Konzept für den Einsatz eines aufsuchenden Streetwork-Teams erarbeitet worden. Ahrens mahnte eine realistische Sicht auf die Ereignisse an. Er bezog sich darauf, dass lediglich sechs minderjährige Flüchtlinge Ärger machten, was wiederum die rechte Szene für sich instrumentalisierte.

Gespräche auf dem Kornmarkt

Im Nachgang des Gipfels fanden sich Stadträte aller Fraktionen gegen 17 Uhr auf dem Kornmarkt ein. Da kein Sonderstadtrat einberufen wurde, boten sie sich zu direkten Gesprächen mit den Bürgern an. OB Ahrens hatte im Vorfeld zwar Verständnis für den Redebedarf seiner Stadträte geäußert, lehnte aber eine Sondersitzung aus rechtlichen Gründen ab. Nach sächsischer Gemeindeordnung seien die Ladungsfristen nicht mehr einzuhalten gewesen.

Also steckten sich die Räte wie Athleten einer Sportveranstaltung große Zettel mit der Aufschrift „Stadtrat“ an und schwirrten auf dem Kornmarkt aus. Es bildeten sich schnell ins Gespräch vertiefte Gruppen. Ein Thema auf dem Platz war die Kameraüberwachung auf dem Kornmarkt. Für Amtsrichter Dirk Hertle, der vor Ort war, wäre eine Videoüberwachung ein gutes Mittel, sowohl zur Beweisführung als auch zur Abschreckung. Allerdings dürften die Daten nur zur Aufklärung von Straftaten verwendet werden, fügte er hinzu.

