„Politik im Karneval kommt nicht mehr so gut an“

Siegfried Wünschmann (68) ist Vorsitzender des Präsidentenrates der Karnevalsvereine Freital. Er wohnt in Mohorn.

Freital. Ab dem kommenden Wochenende sind wieder die Narren los. Etwa einen Monat lang feiern die Karnevalsvereine in der Region mit verschiedenen Veranstaltungen und Umzügen. Kaum einer kennt sich damit besser aus als Siegfried Wünschmann. Der 68-Jährige ist seit 1991 der Vorsitzende des Präsidentenrates der Karnevalsvereine Freital und vertritt somit indirekt 13 Vereine – von Wilsdruff über Freital bis Pretzschendorf.

Herr Wünschmann, wie heißt es richtig bei Ihnen: Fasching oder Karneval?

Die Vereine heißen meistens Karnevalsvereine. Also Karneval in der Faschingszeit (lacht).

Das heißt, man kann beides sagen? In machen Regionen wird das ja strenger gehandhabt. In Köln gibt nur den Karneval und nichts anderes.

Na ja, einige unserer Vereine nennen sich Elferrat, die anderen Karnevalsvereine. Ein Faschingsverein ist jedenfalls nicht dabei.

Also einigen wir uns auf Karneval. Erklären Sie mir als Karnevalsmuffel, was die Faszination des Ganzen eigentlich ausmacht?

Die Leute in den Vereinen machen das, um den Menschen etwas zu bieten, was ihnen gefällt. Die aktiven Mitglieder haben 90 Prozent Arbeit und nur zu zehn Prozent feiern sie Karneval. Hinter den Veranstaltungen steckt ein hoher Aufwand: Einlass, Bedienung, Bar und schließlich das Programm. Die Vereine machen vieles selbst – aus finanziellen Gründen.

Es geht also darum, den Menschen etwas Gutes anzubieten. Was macht Ihrer Meinung nach eine gute Karnevalsveranstaltung aus?

Das ist meiner Meinung nach ein richtig gemütlicher Abend mit gemütlicher Karnevalsmusik zum Mittanzen und Mitschunkeln. Da gehen die Interessen bei den Vereinen aber weit auseinander, vor allem bei der Musikauswahl. In Goppeln zum Beispiel wird in der gesamten Karnevalszeit Karnevalsmusik gespielt, wo der ganze Saal mitmacht. Andere Vereine spielen nur Jugendmusik, Disko. Wenn da ältere Leute kommen, die gehen sofort nach Hause. Woanders gibt es solche Konflikte nicht.

Wo denn?

Es gibt die sogenannte Guggenmusik in Schwäbisch Gmünd und Umgebung, also traditionelle Blasmusik. Ich war einmal dort in einem ganz kleinen Ort. In der Turnhalle waren 500 Leute, 19 Uhr ging es los. Und da schunkelten viertel Acht schon alle. Und das war als Jugendveranstaltung deklariert. Das ist anders als bei uns. Aber da gehen die Meinungen auseinander.

Welche Rolle spielen Politik und aktuelles Zeitgeschehen in den Karnevalsreden?

Mein Gefühl ist, dass Politik nicht mehr so gut ankommt. Das ist bei den Gästen nicht so gefragt. Das liegt auch daran, dass viele Auswärtige zu den Veranstaltungen kommen. Wenn dann über den Bürgermeister gesprochen wird, kennen den viele gar nicht. Generell: Wenn viel geredet wird, sind die Leute ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr dabei.

Lassen Sie uns über die Höhepunkte in dieser Saison sprechen. Was empfehlen Sie?

Wir haben in diesem Jahr vier Vereine, die Jubiläum feiern – der Rabenauer Verein wird 60, Kurort Hartha 50, Bannewitz 50 und Pretzschendorf 40. Am 18. Februar wird die Guggenmusik in Wilsdruff, Mohorn und Goppeln gespielt. Ein vierter Saal kommt noch dazu, der ist noch geheim. Da kommt eine 20-Mann-Band extra aus Weiler in den Bergen, einer kleinen Stadt bei Schwäbisch Gmünd. Sie ziehen dann von Saal zu Saal und spielen diese typische Blasmusik, natürlich mit originellen Kostümen. Das findet jetzt zum zwölften Mal bei uns statt. Die Leute fragen schon danach.

Wie ist der Kontakt zu der Band entstanden?

Der Kontakt ist entstanden über einen ehemaligen Somsdorfer, der in die Nähe von Schwäbisch Gmünd gezogen ist. Er hat den Kontakt zur Band an mich weitergegeben.

Gibt es weitere Höhepunkte?

Jedes Programm und jede Veranstaltung steht für sich. Da will ich nichts herausheben. Ich habe ja 36 Jahre lang den Mohorner Carnevalsverein geleitet. Da gibt es meiner Meinung nach ein sehr schönes Programm. Generell muss man sagen: Die Mitglieder in den Vereinen sind alles Laien. Es ist schon toll, was dort auf die Beine gestellt wird.

Die Karnevalsparade in Freital findet ja nur alle zwei Jahre statt und dieses Jahr nicht. Geising hingegen macht jedes Jahr den Ski- und Eisfasching, dieses Jahr am 26. Februar. Warum nicht auch in Freital? Es kommen immer viele Besucher.

Für die Vereine ist das ein enormer Aufwand. Und dann sind wir natürlich auf die Sponsoren angewiesen. Die Unterstützung der Stadt Freital ist da ganz wichtig zum Beispiel mit der Sperrung der Dresdner Straße. Das kriegen wir nur alle zwei Jahre gestemmt. Wir haben ja keine Einnahmen.

Viele Vereine in der Region klagen über Nachwuchssorgen. Wie sieht es bei den Karnevalsvereinen aus?

Das ist in den Vereinen sehr unterschiedlich, aber in der Breite haben wir keine Nachwuchssorgen. Bei der Funkengarde gibt es zum Beispiel eine große Nachfrage. Fast jeder Karnevalsklub hat mittlerweile drei Garden – die Kleinen, die Jugendlichen und die Erwachsenen. Karneval scheint ein Thema zu sein, das immer noch junge Leute anspricht. Es gibt auch viele Mitglieder, die ihre Kinder in den Verein mitbringen.

Wie hat sich der Zuspruch zu den Karnevalsveranstaltungen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Es hat sich viel verändert seit der Wende. Die Publikumszahlen gingen zunächst nach unten, aber jetzt geht es wieder nach oben. Schwer zu sagen, woran das liegt.

Wird es auch in 50 Jahren noch eine solche Dichte an Karnevalsvereinen geben?

Bei den Vereinen, die jetzt 50 oder 60 Jahre alt sind, ist schon eine gewisse Tradition da. Da wird es sicher weitergehen. Aber man muss auch sagen, dass manche Vereine Probleme haben. Die Landgaststätten und Säle werden immer weniger. Der Kleinopitzer Verein musste vor einigen Jahren aufhören, weil er keine Einrichtung mehr hatte. So eine Halle als Verein zu kaufen, ist unmöglich. Also steht und fällt die Zukunft der Karnevalsklubs mit den Spielstätten, die zur Verfügung stehen. Das ist auch das Problem der Dresdner Vereine. Sie haben keine feste Bleibe. Das ist ein Grund dafür, warum Karneval in Dresden nicht so populär ist. Insofern hoffe ich auch, dass sich am BC Hainsberg etwas bewegt. Die Heimstätte des Hainsberger Karnevalsklubs ist eine der ältesten, die es gibt bei uns. Es ist gut, dass sich die Stadt Freital dort engagiert.

Das Gespräch führte Tobias Winzer.

