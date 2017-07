Politessen aus Sicherheitsgründen nur noch paarweise auf Streife Die Aggressivität der Autofahrer habe extrem zugenommen. Eine besondere Problemzone ist der Ortsteil Waltersdorf.

Der Parkplatz am Gamrig-Felsen ist an Wochenenden immer überfüllt. Wer den Straßenrand zustellt, wird abgestraft. © Marko Förster

Eine unpopuläre Maßnahme verkündete jetzt Bad Schandaus Bürgermeister Thomas Kunack (WV Tourismus). Er habe angewiesen, dass Politessen bis auf Weiteres nur noch zu zweit auf Kontrollgang gehen sollen. Das sei zwar nicht so effektiv und so könne täglich nur ein weniger großes Gebiet abgedeckt werden, doch er müsse seine Mitarbeiterinnen schützen. „Die Aggressivität der Autofahrer steigt, insbesondere bei großem Andrang an Wochenenden“, sagte Kunack kürzlich im Stadtrat. Das habe er selbst auch schon am Telefon erlebt, als er in „übelster Weise“ beschimpft worden sei. Die Aggressivität beschränke sich zwar bisher auf verbale Angriffe auf die Stadtangestellten. Um Eskalationen zu vermeiden, habe Kunack zum Schutz der Politessen entschieden, dass diese nur noch zu zweit rausgeschickt werden.

Als besonders neuralgischer Punkt habe sich der Ortsteil Waltersdorf entwickelt. Die Parkplätze am Lilienstein und am Gamrig-Felsen reichen bei Weitem nicht aus. Vermutet wird, dass auch unkundige Besucher der Felsenbühne rechtselbisch nach Rathen anreisen und dann vorm Verkehrsschild Durchfahrt verboten am Straßenrand parken. „Rathen profitiert von den Besuchern, doch wir haben den Ärger“, sagte dazu Volker Zimmermann (WV Tourismus) im Bad Schandauer Stadtrat.

Die Rathener ärgern sich aber genauso über die Situation. Das wurde erst in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder deutlich. Da gab es einigen Unmut, dass ein Krisentreffen zum Park-Chaos am Gamrig erst im September zustande kommt. Immer wieder wird die Gefahr beschrieben, die besteht, wenn Rettungsfahrzeuge nicht schnell genug nach Niederrathen gelangen, weil die einzige Zufahrt derart zugeparkt wird, dass es zu eng wird. Zwei Treffen gab es bereits vor Ort. Dort wurde die Möglichkeit beschrieben, den Parkplatz um 15 Plätze zu erweitern. Das sei zwar gut, bringe aber nicht viel, hieß es im Rathener Gemeinderat.

