Politessen arbeiten im Schichtdienst

© Syymbolfoto: dpa

In der Stadt sind zwei Vollzugsbedienstete mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von jeweils 36 bis 38 Stunden beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehören die Kontrolle und Durchsetzung kommunaler Satzungen (z. B. Anliegerpflichten) und die Kontrolle des Parkgeschehens sowie Geschwindigkeitskontrollen.

Von März bis Dezember arbeiten die Vollzugsbediensteten im Schichtsystem, ein Vollzugsbediensteter in Frühschicht bis 15.45 Uhr und einer in Spätschicht bis 18 Uhr. Punktuell erfolgen auch Kontrollen nach 18 Uhr. Außerdem sind die Vollzugsbediensteten auch mehrfach an Wochenenden zur Kontrolle von Veranstaltungen im Einsatz. (ulb)

