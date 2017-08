Polit-Zoff um Baustopp-Oskarstraße

Grünen-Stadtrat Johannes Lichdi kritisierte den fortdauernden Stopp des DVB-Bauvorhabens an der Oskarstraße mit massiven Worten und attackierte dabei auch die seiner Ansicht nach verantwortliche Landesdirektion Sachsen (LDS). Erst vergangene Woche teilte die Stadt mit, dass der Baustopp mindestens bis Anfang 2018 dauert.

Die Behörde weist jetzt in einer Mitteilung die Verantwortung für den Ärger der Verkehrsteilnehmer und zusätzlich entstehenden Kosten von sich und erklärt die Situation folgendermaßen:

„Die zweite Auslegung der Planungsunterlagen für das Bauvorhaben in der Dresdner Oskarstraße erfolgte vom 29. Mai 2017 bis 30. Juni 2017. Danach - Posteingang am 11. Juli 2017 - hat sich ein Einwender mit der entscheidenden Information über die bei der Landeshauptstadt Dresden neu vorliegenden Daten zu Verkehrsprognosen bis 2030 an die LDS gewandt. Daraus ergibt sich, dass die LDS keineswegs schon im Frühjahr 2017 Aufträge für die nun erforderlichen neuen verkehrstechnischen Untersuchungen hätte auslösen können.

Etwas Anderes wäre nur dann möglich gewesen, wenn die Landeshauptstadt Dresden oder der Vorhabenträger selbst die LDS unverzüglich über das Vorliegen neuer Prognosedaten informiert hätte. Das war jedoch nicht der Fall.

Der Baubeginn in der Oskarstraße erfolgte durch den Vorhabenträger, obwohl er von der LDS und vom Oberverwaltungsgericht auf die zur Planfeststellung ausstehende Gerichtsentscheidung hingewiesen wurde. Somit waren das Risiko eines Baustopps und damit verbundener zusätzlicher Kosten bekannt.

Die LDS hat im Bereich der Planfeststellung von verkehrsbezogenen Infrastrukturvorhaben allein im laufenden Jahr für die Landeshauptstadt Dresden die Projekte zur Sanierung der Augustusbrücke, zum Bau der Zentralhaltestelle Kesselsdorfer Straße und zum Lückenschluss des Äußeren Stadtringes West am Emerich-Ambros-Ufer genehmigt. Angesichts dieser Tatsachen entbehrt der Vorwurf, dass wegen der Unfähigkeit der Landesdirektion Sachsen zentrale Infrastrukturprojekte in der Stadt Dresden nicht umgesetzt werden können, oder gar die Unterstellung von Sabotage jeglicher Grundlage.“

Vorhabenträger für das Projekt „Oskarstraße“ sei die Dresdner Verkehrsbetriebe AG (DVB), die das Vorhaben plant und baulich umsetzen wird, ergänzt Holm Felber von der LDS. Die DVB habe für das Vorhaben bei der Landesdirektion folgerichtig auch die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens beantragt. (szo/stb)

