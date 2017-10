„Polit-Putze“ lädt zum Spaziergang Irmela Mensah-Schramm will am Sonntag Hass-Graffiti entfernen. Interessenten sind willkommen.

Irmela Mensah-Schramm will am Sonntag in Dresden Hass-Schmierereien entfernen. © Sven Ellger

Die bekannte Berliner Aktivistin Irmela Mensah-Schramm wird am Wochenende wieder in Dresden sein. Die 71-Jährige, die sich „Polit-Putze“ nennt, demonstriert am Sonnabend gegen Pegida und wird am Sonntag in einem Dresdner Stadtteil Graffiti und Hass-Botschaften entfernen – so, wie sie es seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und Europa macht. Neben vielen weiteren Ehrungen bis hin zur Bundesverdienstmedaille hat Irmela Mensah-Schramm 2005 für ihr Engagement und ihre Zivilcourage den Erich-Kästner-Preis des Dresdner Presseclubs erhalten. Gleichwohl ist die „Polit-Putze“, die oft mit Schülern arbeitet und dank ihres Engagements wohl über eine der größten Sammlungen von Hass-Aufklebern verfügt, immer wieder im Fokus polizeilicher Ermittlungen. Meistens stellt die Justiz die Verfahren gegen die Frau jedoch ein.

Irmela Mensah-Schramm lädt Interessenten ein, sie bei ihrem Sonntagsspaziergang zu begleiten. Wer dazu Lust hat, erfährt am Sonnabend bei der Demo von „Herz statt Hetze“ vom Pirnaischen Platz (16 Uhr) zum Neumarkt (16.30 Uhr) Einzelheiten und Treffpunkt. (SZ/lex)

zur Startseite