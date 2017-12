Polenztalbrücke ist nicht mehr zu halten Der Sandsteinbau wird komplett ersetzt. Der Baubeginn ist noch offen.

Die Sandstein-Brücke im Polenztal wird durch einen Neubau ersetzt. © Dirk Zschiedrich

Hohnstein. Die Polenztalbrücke an den Hohnsteiner Serpentinen wird im kommenden Jahr saniert. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr plant einen kompletten Neubau der Brücke. Die Straße soll deswegen aber nicht komplett gesperrt werden. Der Verkehr soll halbseitig vorbeigeführt werden, informiert Hohnsteins Bürgermeister Daniel Brade (SPD). Das Landesamt sei auch auf die Forderungen der Stadt eingegangen, auf beiden Seiten einen Fußweg mit anzulegen. Die Bogenbrücke aus Sandstein ist, wie von einigen Hohnsteinern gehofft, allerdings nichts mehr zu halten. Sie wurde etwa im Jahre 1806 errichtet. Es könnte auch später gewesen sein, weil historische Aufzeichnungen davon berichten, dass schon Napoleon und seine Truppen über diese Sandsteinbrücke im Polenztal gekommen sein sollen. Mit dem Ausbau zur Rennstrecke in der 1930er-Jahren wurde dann die zweite neue Brücke gebaut. Im Zuge der Bauarbeiten will die Landestalsperrenverwaltung auch den Querschnitt der Brücke vergrößern lassen, damit bei Hochwasser mehr Wasser abfließen kann. Gleichzeitig soll auch der kleine Platz auf der einen Seite mit zurückgebaut werden. Noch geklärt werden muss, ob die neue Brücke mit Sandsteinen verkleidet wird. Ein konkreter Termin für den Baubeginn steht noch nicht fest. (SZ/aw)

zur Startseite