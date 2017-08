Polenz-Fall vor dem Abschluss Obwohl viele Zeugen im Prozess gegen drei Rechtsextremisten nur halbherzig aussagten, sind die Beweise erdrückend.

Das Landgericht Dresden © Symbolbild/Stephan Klingbeil

Seit Mitte April stehen drei Männer vor dem Landgericht Dresden. Sie sollen im Juni 2016 bei der Sonnenwend-Feier des Polenzer Schalmeienorchesters gezielt Ausländer verhöhnt und zusammengeschlagen haben. Das Dorffest in dem Ortsteil von Neustadt sei nur für Deutsche, sollen sie ihren Opfern zu verstehen gegeben haben – mit massiver Gewalt. Laut Anklage haben die 24, 32 und 38 Jahre alten Männer zwei Bulgaren zum Teil schwer verletzt, und einen Deutschen, den sie irrtümlich für einen Rumänen hielten.

Darüber hinaus sollen sie mehrfach Nazi-Parolen skandiert und Beweise verschwinden lassen haben. Weil der Hauptbeschuldigte Sebastian K. (32) mehrfach mit einem Bierkrug auf den Kopf eines Bulgaren geschlagen habe, muss er sich neben gefährlicher Körperverletzung auch wegen versuchten Mordes verantworten. Alle drei haben sich vor der Schwurgerichtskammer nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Die Beweisaufnahme war zunächst schwierig, weil zahlreiche Zeugen vor Gericht ganz anders ausgesagt hatten als nach der Tat in ihren Polizei-Vernehmungen. Das führte zu teils turbulenten Szenen im Saal. Der Prozess dauert nun schon zwei Monate länger als zunächst vorgesehen.

Am Mittwoch werden die Plädoyers erwartet. Zunächst wird jedoch ein Sachverständiger zu der Alkoholisierung der Angeklagten befragt – und zu möglichen Konsequenzen für die Steuerungsfähigkeit der Männer. Bei einer zufälligen Verkehrskontrolle am Abend vor der Tat hatte der 38-Jährige mit drei Promille Alkohol am Steuer seines Autos gesessen. Auch die anderen beiden Männer sollen zu diesem Zeitpunkt bereits ähnlich alkoholisiert gewesen sein.

Die Ergebnisse des Gutachters könnten sich auf die Plädoyers auswirken. Nicht ausgeschlossen ist, dass Staatsanwaltschaft, Nebenklage-Vertreter und Verteidiger mehr Zeit brauchen – dann wird erst kommende Woche plädiert.

