Polen wehrt sich gegen Vorschläge aus Berlin

Merkel zerstört nicht nur Deutschland. Sie ist gerade fleißig am EU - ein Unterschied zu Europa wohlgemerkt - zerstören. Das hat etwas Faustisches - die stets das Böse will, jedoch das Gute schafft. Mach nur weiter so, Merkel. Dann haben wir nach dem Brexit bald einen Prexit und eine Uexit. Das Ausscheiden der Briten ist EU-beitragsmäßig so, als wären die 28 beitragsschwächsten Mitgliedsländer der EU auf einen Schlag ausgetreten. Offensichtlich reicht das Merkel noch nicht. Jetzt treibt sie auch noch einen unserer unmittelbaren Nachbarn raus.