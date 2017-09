Polen verärgert seine Nachbarn Eine Internetabstimmung über neue Passmotive löst Proteste der Ukraine und Litauens aus.

Am Anfang der Unstimmigkeiten steht ein unscheinbarer Wettbewerb. „Projektiere den Reisepass 2018 mit uns“, fordert eine Internetseite des polnischen Innenministeriums im Sommer auf. Dort kann man über Motive für den neuen Pass abstimmen. Zur Auswahl stehen sieben Persönlichkeiten, drei Ehrenmedaillen und drei Baudenkmäler. Sie alle stehen laut Innenministerium in einem Zusammenhang mit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens nach dem Ersten Weltkrieg. Die sechs Motive mit den meisten Stimmen sollen sich zusammen mit 13 bereits von einer Expertengruppe gesetzten Motiven im neuen Reisepass wiederfinden.

Nun haben zwei der drei Baudenkmäler für diplomatische Spannungen mit den Nachbarn Ukraine und Litauen gesorgt. Zur Auswahl stehen nämlich ein Tor der litauischen Hauptstadt Vilnius und ein Fragment des Lemberger Friedhofs der sogenannten „Jungen Adler“. Im Stadttor hängt eine von den Polen verehrte Madonnenikone aus jener Zeit, als Vilnius Teil von Polen-Litauen war. Der Friedhof in der heute ukrainischen Metropole Lwiw (Lemberg) wiederum bietet Hunderten von polnischen Kindersoldaten die letzte Ruhestätte. Sie kämpften 1918/9 dafür, dass Lemberg erneut Teil des beim Wiener Kongress wiedererstandenen Polens wurde. Die ukrainische Nationalbewegung reklamierte die Stadt damals für sich. Beide Baudenkmäler befanden sich vor dem Zweiten Weltkrieg in Polen, durch die Westverschiebung Polens nach 1945 aber in der Sowjetunion. Seit 1991 liegen sie in der Ukraine und in Litauen. Es gehe nicht an, dass sich unter den Motiven des neuen polnischen Passes Orte befänden, die heute im Ausland lägen, protestieren Kiew und Vilnius.

Kurz vor dem Ende des Wettbewerbs liegt Vilnius auf Platz vier. Das Stadttor wird wegen der religiös wichtigen Marienikone von nostalgischen polnischen Touristen gern besucht. Revisionistische Regungen sind damit bisher nicht verbunden. Allerdings fürchten sowohl Vilnius wie auch Kiew, dass die nationalpatriotische Geschichtspolitik der Kaczynski-Regierung längerfristig dazu führen könnte.

