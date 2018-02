Polen macht Urwald zu Feuerholz Der Bialowieza-Forst gilt als letzter Urwald Europas. Polen hat die Abholzung in dem Naturschutzgebiet verstärkt. Doch der Europäische Gerichtshof könnte den Plan stoppen.

Dort, wo die letzten freien Wisente durch die Wälder ziehen, kreischen die Kettensägen. © AFP/W. Radwanski

Der Lärm des schweren Geräts im ostpolnischen Urwaldgebiet Bialowieza ist verstummt. Die Maschinen wurden vorerst abgezogen. Doch die Reifenspuren der Bagger, die bis vor Kurzem Zehntausende Bäume in Europas ursprünglichstem Wald abholzten, sind noch zu sehen.

„Wir haben wie Umwelt-Primitivlinge unser eigenes Naturerbe abgeschlachtet“, sagt Umweltschützerin Joanna Pawluskiewicz von der Organisation zur „Verteidigung Bialowiezas“ und zeigt auf Hunderte übereinandergestapelte Stämme. Sie erinnern an die umstrittene Abholzung, die Polens Regierung ein Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) einbrachte und bald verboten werden könnte: Laut einem EuGH-Gutachten verstößt der Baumschlag im Schutzgebiet gegen EU-Recht, ein Urteil des Gerichts soll in den kommenden Wochen folgen. Doch folgen die Richter oft der Einschätzung ihrer Gutachter. Der Bialowieza-Wald gilt als einer der am besten erhaltenen Naturwälder Europas und ist als Natura-2000-Gebiet als Lebensraum für bedrohte Tier- und Vogelarten – darunter Wisent, Wolf und Luchs – besonders geschützt. „Es gibt keinen natürlicheren Wald in Europa als diesen“, erklärt Professor Krzysztof Schmidt vom Biologischen Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Die polnische Regierung hatte 2016 trotzdem erlaubt, fast dreimal so viel Holz einzuschlagen wie vorher. Sie begründete dies mit einer raschen Ausbreitung von Borkenkäfern.

Nach offiziellen Angaben wurden im vergangenen Jahr 150 000 Bäume gefällt. Der zuständige EU-Generalanwalt Yves Bot sieht darin einen Verstoß gegen die Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie. Polen habe das Natura-2000-Gebiet nicht ausreichend geschützt. Der Holzeinschlag könne die Fortpflanzungsstätten bedrohter Arten beschädigen. Die Warschauer Regierung gab sich einsichtig: Polen sei ein Rechtsstaat, der das Gutachten des EU-Generalanwalts achten werde, teilte das Umweltministerium mit. „Ich kann schon jetzt bestätigen, dass Polen sich an das endgültige Urteil des Gerichts zum Fall Bialowieza halten wird“, sagte Umweltminister Henryk Kowalczyk. Der Urwald sei für Polen „besonders wertvoll“, betonte der Politiker. (dpa)

