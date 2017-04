Polen lieben den Unesco-Geopark Noch werden in Bad Muskau Angebote beiderseits der Grenze getrennt organisiert. Bis 2019 soll es ein einheitliches Management geben.

Nahezu jeder See und jeder Teich im Unesco-Geopark Muskauer Faltenbogen hat eine andere Farbe. © Repro: Geopark Muskauer Faltenbogen e. V.

Der Unesco Geopark Muskauer Faltenbogen/Luk Muzakowa ist besonders bei polnischen Touristen beliebt. Das geht aus der Bilanz 2016 hervor, die Managementdirektorin Nancy Sauer zusammen mit den polnischen Kollegen zur Saisoneröffnung am Freitag im Festsaal des neuen Schlosses in Bad Muskau vorlegte. Beim Besuch der Infozentren in Döbern und Jerischke sowie den beiden Anlaufstellen in Leknica – im Oksir und im Pavillon – liegen die Polen vorn. Die meisten Auskünfte besorgten sich Gäste im Pavillon Leknica.

Bei den Wanderwegen rangiert die Babina auf polnischer Seite ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Fast 18 000 Besucher wandelten im vergangenen Jahr auf den Geopfaden rings um den Elefantenrücken in der ehemaligen Braunkohlegrube südöstlich von Leknica. Nur etwa ein Zehntel entschieden sich für die Altbergbau- oder die Glastour auf deutscher Seite. Noch weniger frequentiert waren die anderen acht Geopfade. Allerdings wird nicht jeder einzelne Wanderer erfasst. Die Erhebung der Besucherdaten erfolgt über automatische Zählstationen und die Zählung an ausgewählten Standorten mittels Personen.

Künftig könnte die Babina noch beliebter werden. In den nächsten Jahren wird die touristische Infrastruktur rund um den Aussichtsturm im Zentrum weiter ausgebaut. Über das EU-Projekt Interreg fließen mehrere Hunderttausend Euro in den Ausbau der Babina-Geopfade. Start ist im Juli. Bis zum Ende der Laufzeit 2020 fließen insgesamt 1,9 Millionen Euro in den weiteren Ausbau des Parks. Partner sind neben dem polnischen Staatsforst und der Gemeinde Leknica auch die Gemeinde Felixsee und der Landkreis Spree-Neiße in Südbrandenburg sowie der Geopark-Förderverein.

Bezogen auf Veranstaltungen des deutschen Geoparkmanagements konnten im Mai und im Juni die höchsten Besucherzahlen registriert werden. Im Wonnemonat, dem besucherstärksten, nutzten fast 1 500 Gäste die Angebote. Die meisten Besucher zog die Geoparkwoche. Beliebt waren darüber hinaus auch der Sieben-Brücken-Lauf und die Veranstaltung zur Übergabe der Unesco-Urkunde. Die letzten Monate des Jahres sind traditionell die mit der geringsten Besucherresonanz. Eine Ausnahme bildeten dabei die adventlichen Bildungsangebote für Kinder auf deutscher Seite.

Die übers Jahr angebotenen Führungen werden auf polnischer Seite deutlich intensiver genutzt. Wollten sich hierzulande knapp 1 500 Gäste die Naturschönheiten des Geoparks zeigen lassen, waren es drüben doppelt so viele. Insgesamt zählte der Geopark übers Jahr gesehen rund 40 000 Besucher.

Bisher werden die touristischen Angebote diesseits und jenseits der Neiße separat organisiert. Bis 2019 soll jedoch eine gemeinsame deutsch-polnische Managementstruktur geschaffen werden, eine Auflage für die dann anstehende Überprüfung des Unesco-Status. Dazu gehören auch ein Masterplan für die künftige Entwicklung, die Ausschilderung und Printprodukte in englischer Sprache sowie eine englischsprachige Internetseite. Zudem soll eine Marke geschaffen werden, damit lokale Produkte wie Honig, Wildfruchtmarmelade, Kleingebäck, Holzschnitzereien, Glas- und Keramikerzeugnisse mit einem Geopark-Logo versehen werden können.

Der sogenannte Muskauer Faltenbogen ist eine während der Eiszeit geschaffene Landschaftsformation. Er reicht von Tuplice in Polen über die sächsischen Städte Bad Muskau und Weißwasser im Süden bis ins brandenburgische Klein Kölzig im Nordwesten. Die Anfänge des Parks gehen auf die 1990er Jahre zurück. Seit vergangenem Jahr ist der Geopark von der Unesco offiziell anerkannt.

