Pole rammt Polizeiauto Ein polizeibekannter Einbrecher entkommt der Polizei nach einer wilden Verfolgungsjagd.

Zittau. Bereits am Freitagabend hat sich eine wilde Verfolgungsjagd in und um Zittau abgespielt. Eine Streife der gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz, mit Beamten der Bundes- und Landespolizei, bemerkte die Einreise eines polizeibekannten Polen über den ehemaligen Grenzübergang Chopinstraße. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, in dem neben dem bekannten Einbrecher ein Unbekannter am Steuer saß.

Als die Streife den Wagen gegen 19 Uhr zum Halten aufforderte, um ihn zu kontrollieren, gab der Fahrer Gas und entzog sich der Polizeikontrolle. Zwei Fahrzeuge der Bundespolizei nahmen die Verfolgung auf. In Polen, kurz hinter dem Grenzübergang Chopinstraße, keilten die zwei Polizeifahrzeuge den Fluchtwagen ein und brachten ihn zum Stehen. Daraufhin gab der Fahrer erneut Gas, rammte dabei ein Fahrzeug der Bundespolizei und konnte entkommen. Das erklärte Peter Melloh, stellvertretender Inspektionsleiter der Bundespolizei in Ebersbach gegenüber der SZ.

Personen wurden nicht verletzt. Am Fluchtwagen und am Polizeiwagen entstand erheblicher Sachschaden. Die polnischen Behörden sind informiert, so Melloh. (mh)

