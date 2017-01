Pole muss Geldstrafe absitzen 31-jähriger Autofahrer wird mit Haftbefehl gesucht. In Zittau wird er gestellt.

Symbolfoto © dpa

Bei der Kontrolle eines polnischen Autofahrers im Stadtgebiet von Zittau haben Beamte der Bundespolizeiinspektion Ebersbach in der Nacht zum Sonnabend festgestellt, dass der 31-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht wird. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mit.

Der Pole hatte eine Geldstrafe in Höhe von über 1 700 noch nicht bezahlt. Da er auch gegenüber den Bundespolizisten diese Summe nicht entrichten konnte, muss er eine fünfzigtägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Der Pole wurde am Sonnabendmorgen in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert. (szo)

