Pole in Zittau als Laubenknacker gestellt 27 Gärten an der Gerhart-Hauptmann-Straße sind betroffen.

Symbolfoto © dpa

Weil er eine verdächtige Person in einer Gartenanlage an der Gerhart-Hauptmann-Straße gesehen hatte, hat ein Zittauer in der Nacht zum Mittwoch die Polizei alarmiert. Eine Streife des örtlichen Polizeireviers überraschte gegen 4.20 Uhr einen 21-Jährigen in einer Laube auf dem Gelände. Die Beamten nahmen den polnischen Staatsbürger vorläufig fest. Das teilte die Polizeidirektion am Mittwoch mit.

Erste Ermittlungen vor Ort ergaben, dass 27 Gärten betroffen sind. Ob diese und weitere Eigentumsstraftaten allein auf das Konto des gefassten Einbrechers gingen, wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen sein. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland und die Staatsanwaltschaft werden sich mit dem Fall befassen. (szo)

