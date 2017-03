Poldi und seine unglaubliche Geschichte Ein Traumtor zum Abschied und jede Menge Emotionen – nur er selber sagt: Irgendwann ist es ja auch mal gut.

Hoch soll er leben! Doch dann lassen ihn die Mitspieler fallen. Na und! Lukas Podolski reibt sich kurz den Popo und feiert weiter seine Abschiedsparty. © dpa

Thomas Müller wäre dieses Drehbuch zu kitschig. „Das glaubt einem doch keiner“, meint der Bayer. Wer es nicht gesehen hat, zweifelt vermutlich tatsächlich, ob das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Lukas Podolski spielt ein letztes Mal für Deutschland – und erzielt den Siegtreffer zum 1:0 gegen England. „Ich weiß nicht, wie viel er dafür bezahlt hat, dass der Torwart den reingelassen hat“, frotzelt Müller, der nun als Spaßvogel den Alleinunterhalter gibt in der Nationalelf.

Natürlich war Joe Hart machtlos gegen diesen Distanzschuss mit links, den sogar der neue englische Teammanager Gareth Southgate „incredible“ findet, unglaublich also. Joachim Löw nennt die Art des Treffers „unnachahmlich“, und gerade deshalb musste es wohl so kommen. „Ein besonderer Spieler verdient auch einen besonderen Abschied“, meint der Bundestrainer – und der Hauptdarsteller sagt mit glasigen Augen: „Dass es so läuft, ist wie im Film.“

In Dortmund spielen sie für ihn den Karnevalshit „Kölsche Jung“ zur Ehrenrunde in Endlosschleife, und die Mitspieler werfen ihn in die Luft; dass sie ihn nicht wieder sicher fangen, ist das Einzige, was an diesem Abend schiefgeht. Von den vielen Unzulänglichkeiten im Spiel der Auswahl abgesehen, aber die sind spätestens in dem Moment vergessen, als der Ball genau dort liegt, wo er hin sollte. „Ich habe vor dem Spiel zu Toni (Kroos/d. A.) gesagt: Wir müssen den Poldi am Strafraum in Schussposition bringen“, verrät Müller den geheimen Plan. „Dass er den dann so reinhaut, ist für ihn“ – er betont: „für ihn“ – „nichts Ungewöhnliches.“ Genau in den Winkel.

Linker Fuß vom lieben Gott

Es ist Podolskis 49. Tor im 130. Länderspiel, und es waren viel wichtigere dabei. Dieses aber komme „in die ganz enge Auswahl“ seiner schönsten Treffer. „Ich weiß ja, dass ich einen guten linken Fuß habe. Der liebe Gott oder wer sonst hat den mir gegeben“, meint der 31-Jährige. Als der Bundestrainer im ARD-Studio von seinen Stärken in der Vergangenheit redet („Er war dynamisch …“), fällt ihm Poldi ins Wort: „War?“

Schließlich hatte er zum perfekten Schluss seiner Karriere im DFB-Team noch einmal alles zeigt, was ihn so außergewöhnlich macht – als Fußballer und als Star ohne Allüren. Immer wieder steigt er auf den Zaun, umarmt Fans, macht mit ihnen Selfies, posiert mit einer Kölner Fahne. Mindestens 30 000, schätzt Podolski, sind aus der Domstadt gekommen. „Da kriegt man Gänsehaut.“ Er müsse also vieles richtig gemacht haben, vor allem außerhalb des Platzes. „Dass die Menschen einem das wiedergeben, zählt für mich mehr, als nur die 90 Minuten auf dem Platz.“

Das meint auch Löw, der die charakterlichen Qualitäten seines Lieblingsschülers noch höher schätzt als dessen sportlichen Wert. „Er hat immer diesen Respekt vorgelebt, auch wenn es für ihn gerade schwierig war. Er hat alle für wichtig genommen – das ist ein unschätzbarer Faktor in einer Mannschaft.“ Poldi ist der „Gute-Laune-Bär“, wie ihn Mats Hummels nennt, und er fügt hinzu: „Er hat sportlich seine Leistung und menschlich Leben in die Bude gebracht.“ Bei Abschiedsspielen werde viel gelobt, sei alles super, sagt Müller, aber: „Unabhängig von der großen Show wird er bei den nächsten Turnieren fehlen.“

Trikot kommt in einen Rahmen

Die Nationalmannschaft sei für ihn immer „eine Wohlfühloase“ gewesen, erklärt Podolski. Vor der Abfahrt ins Stadion haben sie ihm einen Film mit den besten, emotionalsten oder in der Poldi-Sprache geilsten Szenen aus seinen 13 Jahren für Schwarz und Weiß gezeigt, der Bundestrainer „eine Brandrede“ gehalten. Damit, meint Podolski, sollte es aber auch gut sein mit der Abschiedszeremonie. „Ich bin stolz, Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein.“ Er war lange genug dabei, meint er. „Da kann man den Abschied verschmerzen.“ Das Trikot mit seiner Nummer 10 und die schwarz-rot-goldene Kapitänsbinde vom letzten Spiel lässt er einrahmen. So viel persönliche Erinnerung muss bleiben.

Mit Lukas Podolski geht der letzte Spieler aus der – wie er sie zu Recht nennt – goldenen Generation, die schon am „Sommermärchen“ 2006 mitgeschrieben hat. Als der Mannschaftsbus nach Mitternacht zurück ins Quartier fuhr, blieb Podolskis Stammplatz frei. „Jetzt geht es mit der Familie für ein paar Tage nach Kölle und dann zurück nach Istanbul.“ Stimmt, beinahe wäre das untergegangen: Er spielt weiter Fußball, bis Saisonende bei Galatasaray in der Türkei, ab Sommer bei Vissel Kobe in Japan. Traumtore garantiert inklusive.

