Poldi-Erfinder klärt auf Der langjährige Präventionschef des Landeskriminalamtes kommt nach Radeberg. Mit einem neuen Partner und vielen Tipps.

Kriminalhauptkommissar a.D. Ronald Börner und seine neue Figur – der Feuerwehr-Dino Willi. Börner kennt so ziemlich alle Tricks von Betrügern. Und weiß, wie vorgebeugt werden kann. © PR

Vor Jahren hat er den Polizei-Dino Poldi erfunden, der Sachsens Kindern spielerisch über Gefahren erzählt. Nun hat Ronald Börner als langjähriger Leiter der Präventionsdienststelle beim Landeskriminalamt Dresden eine neue Figur entwickelt: Feuerwehr-Dino Willi. Und mit dem bestreitet der Kriminalhauptkommissar a.D. nun sozusagen seinen Unruhestand. Denn Ronald Börner geht mit seiner neuen Figur auf Tour; jetzt auch zu Senioren. Und nachdem die beiden vergangene Woche bereits in der Seniorenbegegnungsstätte an der Freiligrathstraße im Radeberger Süden für Furore gesorgt hatten, kommen Ronald Börner und Willi am Donnerstag in die Seniorenwohnanlage „Am Markt“.

Eingeladen und gesponsert von der Volkssolidarität Elbtalkreis-Meißen wird der langjährige Polizist ab 14.30 Uhr über die Tricks von Betrügern bei Haustürgeschäften berichten. Auch auf den sogenannten Enkeltrick wird er zu sprechen kommen, wie auch auf betrügerische Kaffeefahrten. Zudem thematisiert er die inzwischen verbreitete Masche, dass sich Kriminelle beispielsweise als Polizist oder als Mitarbeiter von Heizungsfirmen oder Kommunikationsunternehmen ausgeben und sich auf diese Weise Zutritt zur Wohnung verschaffen. (SZ)

Donnerstagnachmittag ist Kriminalhauptkommissar a.D. Ronald Börner in der Seniorenwohnanlage „Am Markt“ zu Gast. Ab 14.30Uhr berichtet er über gefährliche Haustürgeschäfte. Interessierte können sich einfach anmelden unter 03528 452902 oder auch bequem per Mail markt-elbtal@volkssolidaritaet.biz

