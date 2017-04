Pokerspiel um Feinkost-Arbeitsplätze Theo Müller besitzt nicht nur Molkereien, sondern auch Salatfabriken. Jetzt holt er sie nach Sachsen – wahrscheinlich.

Geschickter Taktiker: Theo Müller besitzt außer Molkereien wie Müller, Sachsenmilch und Weihenstephan auch den Salat-Hersteller Homann und die Imbisskette Nordsee. Jetzt plant er seine nächste Fabrik.

Mit 48 Jahren von Niedersachsen nach Sachsen umziehen und noch einmal neu anfangen? Reiner Richard hat die ganze Nacht nicht geschlafen, nachdem er von den Umzugsplänen seines Chefs erfuhr. Seit 15 Jahren arbeitet Reiner Richard im Homann-Feinkostwerk in Dissen bei Osnabrück. Diese Woche erfuhr er von einem Kollegen, dass die Fabrik voraussichtlich nach Sachsen verlagert wird – zusammen mit drei anderen Betrieben. Der Lebensmittelkonzern Müller will für seine Feinkostmarke Homann ein neues Werk bauen und bevorzugt den Standort Wachau-Leppersdorf. Dort würden neben der Sachsenmilch-Molkerei mit ihren 2 500 Arbeitsplätzen „bis zu 1 000“ zusätzliche Stellen entstehen, sagte ein Firmensprecher.

Doch in Dissen sollen um die 1 000 Arbeitsplätze wegfallen, außerdem über 200 im nahen Bad Essen-Lintorf, 60 in Floh-Seligenstadt in Südthüringen und 200 in Bottrop im Ruhrgebiet. Reiner Richard müsste umziehen, alle Beschäftigten bekommen ein Angebot „zum Wechsel an den neuen Produktionsstandort im Jahr 2020“.

Seit zwei Jahren hat Reiner Richard eine Freundin in Leipzig. Der Witwer fährt immer mal nach Sachsen, ganz abwegig findet er die Idee mit dem Umzug nicht. Aber viele seiner Kollegen haben ein Häuschen in Niedersachsen und würden eher bei den benachbarten Wurst- und Süßwarenfabriken anklopfen. Außerdem ist sich Richard nicht sicher: „Bekomme ich wirklich denselben Job?“ Hochgearbeitet habe er sich, Seminare besucht, habe ein eigenes Büro. Ob er bald wieder Paletten packen und Eimer stemmen müsse? Für die Mitarbeiter sei die Entscheidung zur Schließung „ein Schlag in den Nacken“. Als Müller die Käserei Loose mit 130 Mitarbeitern in Niedersachsen schloss, zogen nicht viele mit an den Standort Leppersdorf.

Theo Müllers Konzernsprecher Alexander Truhlar teilt mit, die vier Werke könnten langfristig nicht mehr profitabel betrieben werden. 40 mögliche neue Standorte in ganz Europa seien untersucht worden. Theo Müller habe sich für Deutschland entschieden, „trotz einiger Kostennachteile“. Längst produziert seine Homann-Gruppe auch in Polen, eingelegte Rollmöpse kommen nach Auskunft eines Branchenkenners fast nur von dort auf den deutschen Markt. Doch die neue Fabrik soll möglichst neben Müllers Molkerei in Leppersdorf entstehen. Das sei die „favorisierte Lösung“.

Leppersdorfs Ortsvorsteher Volkmar Lehmann (Offene Bürgerliste) begrüßt die erwarteten Arbeitsplätze.

Bis zu 500 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren investiert werden. Das ist eine gewaltige Summe. 250 Millionen Euro steckt derzeit der Mikrochipfabrikant Globalfoundries in Maschinen für eine neue Technologie; mit rund einer Milliarde Euro Investitionsversprechen startete BMW 2001 seinen Fabrikbau in Leipzig. Mehr als eine Milliarde wurden laut Truhlar bisher in die Molkerei investiert, die Müller nach der Südmilch-Insolvenz gekauft hat.

Doch endgültig gefallen ist die Entscheidung für Leppersdorf nicht, das betont der Firmensprecher. Auch die Landesregierung spricht nur von Gesprächen, die „unmittelbar vor dem Abschluss stünden“. Niedersächsische Landespolitiker fordern ihre Landesregierung zum Handeln auf. „Wettbewerbsverzerrung“ sieht die CDU-Landtagsabgeordnete Gerda Hövel in angeblich aus Sachsen gebotenen 25 Millionen Euro Subventionen. Dass Investor Müller seine Entscheidung noch offenhält, ist aus Sicht von Branchenkennern Taktik: „Die pokern jetzt, die Jungs“, sagt ein Fabrikant aus der Lebensmittelbranche. Müller lote seine Möglichkeiten aus und nutze dafür auch die Öffentlichkeit.

Ähnlich urteilt Volkmar Heinrich, Chef der zuständigen Gewerkschaft NGG in Dresden. Müller habe schon beim Kauf der Molkerei in Sachsen trickreich agiert. Heinrich hält es noch nicht für sicher, dass Müller gleich vier Betriebe schließt – damit wären „immense“ Kosten verbunden.

