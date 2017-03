Poker um kaputten Brunnen Das Wasserspiel an der Friedrich-Engels-Straße liegt trocken. Repariert wird es nur unter einer Bedingung.

Die Reparatur des Brunnens an der Friedrich-Engels-Straße könnte für Neustadt zu teuer werden. © Steffen Unger

Sprudelt aus dem Brunnen im Neustädter Wohngebiet bald wieder Wasser? Das Wasserspiel an der Friedrich-Engels-Straße könnte wieder instand gesetzt werden. Das zumindest lässt Bürgermeister Peter Mühle (NfN) durchblicken. Denn die Verwaltung holt derzeit entsprechende Angebote ein. Liegen die Kalkulationen vor, werde man weitersehen, kündigt Mühle an. Ein Ergebnis lässt er offen. Ob der Brunnen wieder ganz gemacht werden kann oder nicht, das hänge vor allem vom Preis ab. Denn im aktuellen Haushalt hat die Kommune dieses Projekt nicht mit berücksichtigt. Sollte die Reparatur zu kostspielig werden, werde man laut Mühle darauf verzichten. „Liegen die Kosten dagegen im Rahmen, kann man was machen“, sagt der Ratschef. Er geht davon aus, dass erst nach Ostern eine Entscheidung dazu fallen wird. Vorher sei das kaum möglich.

Der Brunnen war schon mehrfach kaputt. Vor allem, nachdem sich Vandalen an ihm ausgelassen hatten. Außerdem landen in dem Becken regelmäßig Unrat, teilweise sogar leere Flaschen. Das alles hatte im vergangenen Jahr zu einer Verstopfung geführt. Die Pumpe ist seitdem defekt.

Die Anlage gehörte einst zur Grundschule an der Friedrich-Engels-Straße. Das Gebäude wurde 2009 abgerissen. Schon 2007 zog die Grundschule in die Mittelschule an der Bischofswerdaer Straße. Diese war zuvor in das inzwischen geschlossene Gymnasium an der Luxemburgstraße umgesiedelt. Seitdem stand das Gebäude der Grundschule leer. Nach dem Abriss wurde die Freifläche neu gestaltet, der Brunnen in die Grünanlage integriert.

zur Startseite