Pokémon-Jagd auf kulturellen Pfaden Nossens neuer Streetworker lädt zu einem Pokémon-Go-Turnier – durch Schloss und Klosterpark.

Wie es gelingt, Jugendliche einer Stadt zusammenzubringen, darüber hat sich Nossens Streetworker Christian Fanter zuletzt so seine Gedanken gemacht. Schließlich braucht der Sozialarbeiter vor allem Einblicke in die Probleme und Lebensumstände der Jugend, um sich ein Bild zu machen und zweitens möglicherweise zu helfen. Ein probates Mittel, um viele zu begeistern und dabei sogar die kulturellen Glanzlichter der Stadt zu zeigen, hat er nun gefunden. Fanter wird nämlich am Sonnabend, dem 1. Oktober, zur virtuellen Monsterjagd einladen. Vom Alten Friedhof an der Waldheimer Straße geht es um 15 Uhr los in Richtung Klosterpark Altzella.

Die Tour durch Nossen, bei der das Spiel Pokémon-Go natürlich laufen darf, besteht neben dem gemeinsamen Fußmarsch auch aus 45 Minuten Pause, in denen Spieler Lockmodule nutzen und Items sammeln können sowie einem 30-minütigen Kampf um die Pokémon-Arena im Klosterpark Altzella. Danach ist ein weiterer Aufenthalt im Kloster sowie die Rückreise geplant. „Am Ende werde ich das Gewinner-Team, den zu diesem Zeitpunkt besten Trainer sowie das stärkste auf der Tour gefangene Pokémon küren“, sagt Fanter. Alle Teilnehmer sollten ihre Akkus geladen und eventuell externe Akkus (Power Banks) dabei haben. Unterstützt wird Fanter durch des Team von Schloss und Klosterpark, welche für die Tour keinen Eintritt von den Teilnehmern verlangen. Dafür könnten die Einrichtungen das Interesse der Schüler wecken – schließlich gibt das Spiel Pokémon-Go auch Informationen zu den Kulturbauten preis, vor oder in denen gespielt wird.

