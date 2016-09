Pokalverteidiger setzt sich durch Die Neudorf/Döbelnerinnen ziehen in Runde zwei ein, Muldental und Waldheim sind dagegen ausgeschieden.

Die Neudorf/Döbelnerin Annett Sperling steuerte zum Weiterkommen ihrer Mannschaft in Böhlen vier Treffer bei. © Dirk Westphal

Erleichterung herrschte beim Trainer der HSG Neudorf/Döbeln II nach der Auftaktpartie zum Leipziger Pokal. Die HSG-Reserve gewann den Saisonauftakt im Bezirkspokal beim HV Böhlen mit 23:14 (12:5). Viele Ungewissheiten herrschten vor dem Spiel. Immerhin galten die HSG-Frauen als Favorit. Konnten sie in der vergangenen Saison relativ befreit aufspielen, schaut die Konkurrenz nach Platz drei in der Liga und dem Gewinn des Bezirkspokals anders auf die Muldenstädterinnen. Zudem war die Vorbereitung nicht ganz optimal. Vor dem Auftaktmatch war auch klar, dass die HSG für dieses Spiel auf wichtige Stammspielerinnen verzichten mussten. So fehlten vom Pokalfinale im Mai Sabine Schumann, Susanne Neldner und Katrin Minnich. Die gesamte taktische Vorgehensweise wurde dadurch erschwert, da sich die HSG-Frauen einer Doppelbelastung unterziehen mussten, denn am folgenden Tag ging es gegen Rotation Weißenborn (DA berichtete) eine Etage höher im HVS-Pokal erneut an den Start. Doch letztendlich wurden die Muldestädterinnen ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen souverän in die nächste Pokalrunde ein.

Das gelang den beiden im Chemnitzer Pokal aktiven Mannschaften der Region nicht. Sowohl die HSG Muldental als auch der VfL Waldheim 54 II strichen recht deutlich die Segel.

Die Freude auf das erste Spiel der Saison war bei den Mädels der HSG Muldental von vornherein, reisten sie doch mit nur sechs Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen zum SSV Fortschritt Lichtenstein. Dass es noch schlimmer kommen sollte, wusste bis dahin noch keiner, denn die Lichtensteinerinnen hatten die vergangene Saison als Vizemeister beendet und traten mit voller Bank an, in deren Reihe sich auch die Torschützenkönigin befand. Zu Beginn des Spieles tastete man sich ein wenig ab, was sich in der stetig wechselnden Führung widerspiegelte. Nachdem sich Muldental mit zwei Toren absetzte, kam die spielentscheidende Szene. Daniela Backofen fing einen Querpass von Lichtenstein geschickt ab und setzte zum Konter an, als sie ohne fremden Einfluss mit Verdacht auf Muskelfaserriss in der Wade zusammenbrach. Damit konnte sie nicht mehr am Spiel teilnehmen und wird wahrscheinlich für mehrere Wochen ausfallen. Nach einer Behandlungspause lief das Spiel weiter, fortan mit einer Torhüterin als Feldspielerin. Sichtlich geschockt verloren die Muldentalerinnen den Spielfaden. Lichtenstein glich wieder aus, zog zur Pause mit 10:8 nach vorn und gewann deutlich mit 23:13. Dennoch lobte Trainer Jens Feldmann den Kampfgeist seiner Mannschaft.

Eine Woche vorm scharfen Saisonstart musste auch Bezirksligaaufsteiger VfL Waldheim 54 eine nicht eingeplante Niederlage hinnehmen. Beim Bezirksklassevertreter HSG Rottluff/Lok Chemnitz unterlagen die Zschopaustädterinnen deutlich mit 8:16. (DA/raa/kro/dwe)

Leipziger Pokal Frauen

HV Böhlen - HSG Neudorf/Döbeln II 14:23 (5:12)

HSG Neudorf/Döbeln II: Klose, Leuschke (4), Reiche (4), Haußmann (1/1), Schönhof (2), Gebhardt (3), Kunze (2), Vogt (2), Sperling (4), Schmidt-Meth(1/1).

Chemnitzer Pokal Frauen

SSV Fortschritt Lichtenstein - HSG Muldental 23:13 (10:8)

HSG Muldental: Rohsmann, Fiedler (2), Berthold (2), Backofen, Kirchhof (2), Feldmann (4), Fuhl (2), Tix.

HSG Rottluff/Lok Chemnitz - VfL Waldheim 54 II 16:08

