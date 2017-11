Radball Pokalverteidiger erneut ganz vorn Beim perfekt organisierten Turnier in Großenhain scheitern die Gastgeber wie im Vorjahr im Finale an Löbau.

Neun Mannschaften kämpften am Sonnabend vor zahlreichen Zuschauern in der Radballhalle im alten Gymnasium beim traditionellen Großenhainer Pokalturnier um den Sieg. Am Ende setzte sich der SV Lok Löbau mit einem 5:1-Endspielsieg gegen die 1. Mannschaft des Gastgebers durch und holte den Pott zum dritten Mal in Folge.

Die Finalisten trennten sich im Auftaktspiel der Vorrunde noch 3:3 und blieben ansonsten im weiteren Turnierverlauf ungeschlagen. Im Finale warteten die Löbauer mit einer kleinen taktischen Änderung auf und hatten damit Erfolg.

Auch die drei anderen Teams des Großenhainer SV machten es der Konkurrenz nicht leicht. Großenhain 3. setzte sich im Spiel der ältesten Teilnehmer mit 6:3 gegen Cottbus durch und wurde Achter.

Die neuformierte 4. Mannschaft schaffte in der Offensive nicht immer das, was sie sich vorgestellt hatte, blieb aber aufgrund guter Paraden lange im Rennen um den Einzug ins Halbfinale und scheiterte wegen einem zu wenig erzielten Tor – am Ende Rang 7.

Großenhain 2. konnte sich im Laufe des Turniers steigern und erkämpfte sich trotz Verletzung einen guten 5. Platz. (rt)

