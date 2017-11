Fußball Pokalsieg als Antriebsmotor Radebeul will nach dem Einzug ins Halbfinale drei Punkte gegen Glauchau einfahren. Großenhain und Stahl Riesa spielen auswärts. Die Röderstädter gastieren in Markkleeberg, die Küttner-Elf muss nach Reichenbach.

RBC-Trainer Matthias Müller kann sich endlich mal wieder freuen – hier mit Philipp Schramm nach dem Viertelfinalsieg im Landespokal am Mittwoch in Oderwitz. Jetzt wollen die Radebeuler den Rückenwind in der Landesliga nutzen – am besten mit drei Punkten am Sonnabend gegen Empor Glauchau. © Lutz Kollmann

In den letzten Wochen musste Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC viel Kritik einstecken. Nur ein Sieg in zehn Punktspielen haben den RBC in die Nähe der Abstiegsplätze manövriert. Am Mittwoch aber demonstrierten die Schützlinge von Trainer Matthias Müller (endlich) mal wieder ihr Leistungspotenzial. Mit dem 4:0-Pokalsieg in Oderwitz und dem Einzug ins Halbfinale des Landespokals schrieb die Mannschaft um Kapitän Felix Graage Vereinsgeschichte¨– und das unter den Augen von Oberbürgermeister Bert Wendsche. Stolz war natürlich auch Präsident Arnold Wiersbinski: „Ich kann Trainer und Mannschaft nur gratulieren zu diesem Erfolg und freue mich für den gesamten Verein, dass wir nun im Halbfinale stehen. Das gab es in Radebeul noch nie und ist eine tolle Sache.“

„Endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel von uns, in jeder Beziehung“, freute sich „Lotte“ Müller. „Nach den letzten Rückschlägen in der Liga war dieser tolle Erfolg ganz wichtig. Ich hoffe nur, dass meine Jungs aus diesem positiven Erlebnis etwas für sich ziehen können und dann am Samstag in der Meisterschaft genauso auftrumpfen.“ Zu Gast im Weinbergstadion ist ab 14 Uhr der VfB Glauchau (9.), der drei Punkte mehr auf dem Konto hat. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz beträgt für den RBC noch fünf Zähler.

Das Spitzenspiel des 14. Spieltages steigt am Samstag zwischen Kickers 94 Markkleeberg (4.) und Tabellenführer Großenhainer FV 1990. Gespielt wird ab 14 Uhr im Sportpark „Camillo Ugi“. Die Gastgeber mussten vor zwei Wochen ihre erste Heimniederlage hinnehmen – 1:4 gegen die BSG Stahl Riesa. Als eine „schöne Momentaufnahme“ bezeichnet derweil GFV-Trainer Andreas Jachmann die aktuelle Tabellenposition. Nicht wenige seiner Kollegen haben den Neuling allerdings längst auf ihrer Liste der Titelanwärter notiert. „Jetzt über Staffelsieg oder Aufstieg zu reden, ist doch völlig illusorisch“, stellt Jachmann klar. „Unser Ziel bleibt ein einstelliger Tabellenplatz in der Endabrechnung.“ Zuletzt glänzten sein Schützlinge beim 4:2-Heimerfolg gegen Rapid Chemnitz mit einer sehr starken Leistung, bei der insbesondere die mannschaftliche Geschlossenheit herausragte. Zudem erwiesen sich die beiden „Torgaranten“ Clemens Krüger und Torsten Marx jeweils mit einem Doppelpack als zuverlässige Vollstrecker.

Die BSG Stahl Riesa (7.), die sich am Mittwoch im Nachholspiel beim Oberliga-Absteiger in Markranstädt einen wichtigen Zähler erkämpfte (1:1), gastiert am Sonntag beim abstiegsbedrohten Reichenbacher FC. Der RFC ist das heimschwächste Team im 16er Feld. Im Stadion am Wasserturm kassierte der Tabellen-14. bereits fünf Niederlagen. Nur gegen Grimma gelang ein Teilerfolg (2:2). Auch die Reichenbacher waren am Mittwoch im Einsatz und verpassten ihren dritten Auswärtssieg nur haarscharf. Bis in die Nachspielzeit führte der RFC bei Rapid Chemnitz, ehe die Gastgeber noch den Ausgleich markierten. Die Riesaer haben derweil den Anschluss zur Spitzengruppe hergestellt. Aus den letzten vier Begegnungen holte Stahl zehn Punkte, der Rückstand auf Rang vier beträgt nur drei Zähler.

