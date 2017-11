Fußball Pokalschwung genutzt Radebeul feiert endlich wieder einen Punktspielsieg und verschafft sich etwas Luft im Tabellenkeller.

Matchwinner für den Radebeuler BC war am Sonnabend Richard Schöne, der mit zwei Treffern den Grundstein für den 3:0-Erfolg gegen Empor Glauchau legte. Nach dem Spiel gab‚s dafür sogar ein Extralob von Trainer Matthias Müller. © Lutz Kollmann

Radebeul. Vier Tage nach dem Einzug ins Halbfinale um den Fußball-Landespokal, hat der Radebeuler BC (11.) in der Landesliga seinen vierten Saisonsieg eingefahren. Im heimischen Weinbergstadion bezwang die Mannschaft von Trainer Matthias Müller den Tabellennachbarn VfB Empor Glauchau (10.) mit 3:0 (0:0) und zog nach Punkten mit dem Tabellenzehnten gleich. Vor nur 30 zahlenden Besuchern erzielte Richard Schöne seine Saisontreffer fünf und sechs (56., 62.), bevor Robert Lauterbach in der 83. Minute für den Endstand sorgte.

„Ich bin froh, dass wir den Pokalschwung genutzt und eine spielerisch sehr ordentliche Leistung abgerufen haben“, sagte „Lotte“ Müller nach dem Abpfiff. Allerdings fand der 63-Jährige auch das berühmte Haar in der Suppe: „Wir hatten unglaublich viele Chancen, auch schon vor der Pause. Bei Halbzeit dachte ich an die letzten Spiele, als wir bei der Chancenverwertung auch gesündigt und wichtige Punkte liegen gelassen haben. Aber das 1:0 von Richard Schöne war der ersehnte Büchsenöffner.“ Zuvor hatten Willi Richter, Robert Lauterbach, Philipp Heineccius und Benno Töppel einige „Hochkaräter“ ungenutzt verstreichen lassen. „Wir brauchen definitiv zu viele Chancen, um zu Torerfolgen zu kommen. Da müssen wir in der Winterpause ansetzen und hart arbeiten“, kündigt der Trainer an.

Die Radebeuler hatten mit der gleichen Elf begonnen, die in Oderwitz aufgelaufen war. „Die Jungs hatten sich das verdient“, so Müller, der damit den bisher gesetzten Erik Talke auf die Ersatzbank beordert und dort 90 Minuten schmoren ließ. Talke musste im Pokal aufgrund einer Rotsperre drei Partien aussetzen, und Müllers Umbesetzung erwies sich als perfekter Plan. Mit Philip Heineccius und Benno Töppel beorderte der RBC-Coach zwei kreative und spielintelligente Routiniers ins zentrale Mittelfeld. „An ihrer Seite holen sich die Mitspieler Sicherheit, auch weil sie wissen, dass sie Benno und Philip immer anspielen können“, so Müller. Auch die Rückkehr von Verteidiger Felix Helm tut dem Aufbauspiel der Radebeuler sichtlich gut. „Wenn alle wieder fit und an Bord sind, dann haben wir eine ganz andere Stabilität, als wenn ich Woche für Woche alles umschmeißen muss.“

In diesem Jahr stehen für den RBC noch zwei Auswärtspartien an: beim Titelanwärter FC 1910 Lößnitz und beim Abstiegskandidaten in Plauen. „Ich würde gern mit 20 Punkten in die Winterpause gehen, um den Abstand zum Mittelfeld der Liga nicht zu groß werde zu lassen.“ Müllers Plan würde mindestens einen Sieg in diesen zwei Partien voraussetzen. Schmunzelnd ergänzte er aber: „Mit zwei Remis könnte ich auch leben.“

Auf die Pokalauslosung am 5. Dezember in Dresden angesprochen, meint der Coach: „Chemie Leipzig wäre reizvoll, aber dann könnten wir aufgrund der Sicherheitsbedingungen nicht in Radebeul spielen.“ Denkbar wäre ein Umzug ins Dresdner Heinz-Steyer-Stadion, wo Matthias Müller zu Beginn seiner Trainer-Laufbahn etliche Jahre beim DSC gearbeitet hatte. “Und“, fügt er an, „wo wir in der Vorsaison den vorzeitigen Aufstieg in die Landesliga gefeiert haben“. Verzichten würde Müller gern auf das Duell mit Neugersdorf, „während wir gegen die Auerbacher sicher auch eine Außenseiterchance im Radebeuler Weinbergstadion hätten“. Gespielt wird das Halbfinale erst im März 2018. „Ich hoffe, bis dahin sind wir im sicheren Mittelfeld der Sachsenliga und können dieses Halbfinale dann in volle Zügen genießen“, blickt Matthias Müller nach vorn.

