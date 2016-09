Pokalschmach vergessen machen Radebeuler und Coswig lecken ihre Wunden und wollen in der Meisterschaft die Kurve kriegen. Gröditz will dritten Sieg infolge.

© Symbolfoto: Claudia Hübschmann

Am Montag wurde in Leipzig das Achtelfinale um den Fußball-Sachsenpokal ausgelost – leider ohne einen Vertreter aus der Elbland-Region. Grün-Weiß Coswig und der Radebeuler BC kassierten deutliche Niederlagen, wohlgemerkt gegen Mannschaften, die ebenfalls in der Landesklasse zu Hause sind.

„Eine absolut bittere Niederlage, aber am Sonntag haben wir die Chance, uns von einer besseren Seite zu zeigen“, sagt RBC-Coach Matthias Müller vor dem Gastspiel beim amtierenden Vizemeister in Bad Muskau. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, wollen aber nicht mit leeren Händen die lange Heimreise antreten“, so Müller. Die Gastgeber lieferten im Pokalspiel gegen Viertligist Budissa Bautzen (0:2) eine starke Vorstellung ab und hielten bis zur 87. Minuten ein torloses Remis.

In der Landesklasse Mitte streben die Coswiger am Sonnabend gegen Landesliga-Absteiger Heidenauer SV den ersten Saisonsieg an, aber Trainer Frank Selber plagen große Personalsorgen: „Uns fehlt die halbe Stammelf.

Und das ausgerechnet gegen Heidenau.“ Neben Robert Nietzold und dem etatmäßigen Kapitän Stefan Scheithauer fehlt der verletzte Benjamin Baumann. Erik Wernicke ist im Urlaub, und Julian Diener sowie Philipp Langer weilen zu einem Trainerlehrgang.

Für den Tabellenletzten Meißner SV wäre ein Remis gegen den FV Blau-Weiß Stahl Freital, Dritter der Vorsaison, sicher schon ein Erfolg. An den ersten beiden Spieltagen kassierten die Schützlinge von Trainer Nikica Maglica bereits elf Gegentore. Die Defensivleistung der Domstädter muss sich dringend stabilisieren, denn die Freitaler haben mit Eric Zimmermann einen absoluten Torjäger in ihren Reihen.

Der FV Gröditz 1911 steht mit sechs Zählern auf Platz zwei und will diesen mit einem Heimsieg am Sonnabend gegen Motor Wilsdruff unbedingt verteidigen. Die Zeichen stehen gut, denn die Wilsdruffer sind mit ihren Saisonauftakt gar nicht zufrieden. Ein Zähler in der Meisterschaft und das Pokalaus in der zweiten Runde in Laubegast (0:5) nagen doch erheblich am Selbstvertrauen.

Während der Großenhainer FV 1990 diesmal spielfrei ist, will Neuling SG Kreinitz am Sonntag erstmals in der Liga punkten. Im Aufsteigerduell empfängt die Sportgemeinschaft den Hainsberger SV, der stark in die Serie gestartet ist. Zum Auftakt gab es zu Hause vor mehr als 500 Zuschauern ein 1:1 im Derby gegen Freital, danach wurde beim SV Wesenitztal mit 5:0 gewonnen. Im Pokal war gegen Landesligist Markkleeberg aber Endstation (1:3). (js)

