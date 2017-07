Fußball Pokalrunde für Seniorenteams geplant

Ab der Saison 2017/18 will der Fußballverband Muldental/Leipziger Land eine Pokalrunde für Seniorenmannschaften austragen. Diese ist zunächst für Mannschaften der Altersklasse Ü 35 (Jahrgang 1983 und älter) gedacht, später aber auch für ältere Spieler (Ü 40 und Ü 50). Der erste Spieltag soll am Wochenende 8. bis 10. September ausgetragen werden. „Wir wissen, dass fast alle Mannschaften zu diesem Termin bereits Freundschaftsspiele vereinbart haben. Wenn aber der Gegner ebenfalls in der Pokalrunde mitspielen will, sollte das kein Problem sein“, sagte Organisationsleiter Rainer Hepner, der im Fußballverband zudem als Schiedsrichteransetzer tätig ist. Interessierte Mannschaften können sich bis zum 31. Juli anmelden. Der Sieger der ist berechtigt, an den Sachsenmeisterschaften in Leipzig teilzunehmen. Fragen beantwortet Rainer Hepner (E-Mail rainerhepner@gmx.net). (DA)

