Rettungsschwimmen Pokalregen für die Meißner Retter Tolle Stimmung und gute Resultate dominieren den jüngsten Vergleichswettkampf.

Es ist 18 Uhr, als im Radebeuler Schwimmbad Krokofit der erste Startpfiff erklingt zum 24. Vergleichswettkampf der Wasserwacht Dresden-Land. Es sind Rettungssportler aus 12 Ortsgruppen der Wasserwacht und zwei der DLRG zusammengekommen, um die besten Retter in den fünf Altersklassen zu ermitteln. Aus Meißen sind fünf Mannschaften der DLRG und zwei Mannschaften der Wasserwacht angetreten.

In einem emotionsreichen Wettkampf über vier Disziplinen bei den Kindern und sechs Disziplinen für die älteren Starter konnten die Mannschaften aus vier bis sechs Rettern ihre Schnelligkeit und den sicheren Umgang mit den Rettungsmitteln unter Beweis stellen. So mussten neben dem Tauchen und Schwimmen mit Flossen auch verschiedene Rettungen simuliert werden. Besonders spannend ist die Überraschungsstaffel, die keiner Ortsgruppe bis zur Wettkampferöffnung bekannt ist. So kann die Disziplin, bei der es in diesem Jahr um Geschicklichkeit und Koordination ging nicht im Training geübt werden.

22:05 Uhr schlägt der letzte Sportler an und beendet damit den Wettkampf. Kurze Zeit später stürmen die Sportler das Schwimmerbecken, um die traditionelle Welle zu erzeugen. Die Ehrung der besten Mannschaften bildet den Abschluss der Veranstaltung. Die zwei Kindermannschaften mit den jüngsten Teilnehmern der DLRG Meißen ließen die Konkurrenz weit hinter sich. In der Altersklasse der Junioren und Jugend platzierte sich die Wasserwacht Meißen mit einem siebten und sehr guten dritten Rang in einem hart umkämpften Feld. Die Jugendlichen der DLRG Meißen konnten ihre Ergebnisse vom letzten Jahr übertreffen und holten in beiden Altersklassen den Sieg. Die älteste Mannschaft des Wettbewerbs stand den jüngsten Teilnehmern in nichts nach und schaffte es mit einem zweiten Platz in der Kategorie Seniorencup auf das Podest. (Tina Grünitz)

