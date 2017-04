Pokalfinale mit Dynamo und RB Auf der Jahnsportstätte in Niesky gibt es am 12. Mai hochkarätigen Fußball zu sehen. Der Ticketverkauf startet am 2. Mai.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schon in der 1. Runde des DFB-Pokals im August vorigen Jahres sind Dynamo Dresden und RB Leipzig aufeinandergetroffen. © Robert Michael Schon in der 1. Runde des DFB-Pokals im August vorigen Jahres sind Dynamo Dresden und RB Leipzig aufeinandergetroffen.

Nun stehen sich beide Mannschaften im Landespokalfinale auf dem Jahnsportplatz in Niesky gegenüber.

Die A-Jugend-Fußballer von der SG Dynamo Dresden und RB Leipzig spielen auf der Jahnsportstätte in Niesky um den Landespokal. Am 12. Mai ist ab 17 Uhr Einlass, um 18.30 Uhr Anstoß. „Wir haben uns um die Austragung beworben und freuen uns, dass jetzt mit Dynamo und RB Leipzig zwei Spitzennachwuchsmannschaften zu uns kommen“, sagt Toni Heide vom Fußballverein Eintracht Niesky.

Nur zwei Wochen später spielt die erste Mannschaft von Eintracht selbst gegen Dynamo Dresden. Das Freundschaftsspiel ist das letzte für die Dynamos, danach gehen sie in die Spielpause. Angekündigt sei, so Toni Heide, dass die voll besetzte erste Männermannschaft in Niesky antritt, abgesehen von verletzten Spielern.

Für die beiden hochkarätigen Fußballspiele beginnt am Dienstag der Vorverkauf. Das Pokalendspiel kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Für das Freundschaftsspiel am 26. Mai gibt es Tickets für 12 Euro, ermäßigt acht Euro.

www.fv-eintracht-niesky.de

zur Startseite