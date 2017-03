Pokale für fünf Vereine Vielfältigkeit war bei der Jugendsportlerehrung Trumpf. Und es gab dort drei neue Preise.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Titel gingen an (vorn, v. l.): Jannik Berthold, Ruderin Carolin Fahner sowie ihr Team (hinten), an Jessica Tiebel, Konstantin Urban und Anna Wagner. © Marko Förster Die Titel gingen an (vorn, v. l.): Jannik Berthold, Ruderin Carolin Fahner sowie ihr Team (hinten), an Jessica Tiebel, Konstantin Urban und Anna Wagner.

Auch die Ski-Talente aus Rugiswalde jubelten.



Drei Jahre ist es her, da war Rennrodel-Nachwuchsweltmeisterin Jessica Tiebel das erste Mal nominiert. Bei der damaligen Jugendsportlerwahl im hiesigen Landkreis wurden sie auf Rang sieben gewählt – und das als Deutsche Meisterin ihn ihrer Altersklasse. Die Enttäuschung stand der Geisingerin damals ins Gesicht geschrieben. Dieses Jahr war das aber ganz anders. In dem Moment, als die 18-Jährige vom RRC Altenberg in der Pirnaer Herderhalle als Nachwuchssportlerin 2016 gekürt wurde, zeigte sie ihr wohl schönstes Lächeln. Neben dem Deutschen U-16-Meister Konstantin Urban vom Schachklub Heidenau und dem Mixed-Vierer mit Steuerfrau der Altersklasse 12/13 vom Pirnaer Ruderverein bekam die Rennrodlerin einen der drei Pokale für die besten Nachwuchssportler.

„Ich freue mich sehr darüber, die Chancen standen aber diesmal auch besser für mich“, sagt Jessica Tiebel, die 2016 unter anderem bei den Youth Olympics, den Jugendwinterspielen, Gold im Team und Einzel-Silber holte. „Ich hatte außerdem nicht viel Zeit, um auf Stimmenfang zu gehen.“ Worauf die Altenberger Gymnasiastin anspielt, ist das neue Wertungssystem, das die Organisatoren von der Sportjugend des Kreissportbunds bei der nunmehr 16. Auflage der Ehrung angewendet hatten. Es war eine Antwort auf vorherige Abstimmungen – und kam samt dem spannenderen Kürprozedere bei der diesjährigen Ehrung in Pirna bei vielen Teilnehmern gut an.

Bei den Umfragen 2013 bis 2015 lief es stattdessen so: Wenn nominiert, holten stets die Talente der Kultur- und Tanzwerkstatt Freital (Kuta) die meisten Stimmen und räumten ab – zwei der je drei Titel gingen an die Hip-Hop-Asse. Mehrere Vereine bemängelten, dass nicht die sportliche Leistung im Fokus stand, sondern Beliebtheit. Nachdem die Kuta, die dieses Mal auf eine Nominierung verzichtet hatten, dann auch im Vorjahr trotz einer Jurybeteiligung außergewöhnlich viele Stimmen holten, reagierte die Sportjugend. Die Nachwuchssportler des Jahres wurden so erstmals ausschließlich von einer Jury aus Sport, Medien, Politik und Wirtschaft ausgewählt.

Die Sportklubs hatten vorab ihre Kandidaten gemeldet, die Nominierten wurden so auch als Nachwuchssportler ihres Vereins geehrt. Da es trotzdem eine Abstimmung geben sollte, wurden nun in den drei Umfragekategorien erstmals Publikumspreise vergeben. Hier setzten sich die beiden Weißiger Leichtathleten Anna Wagner und Jannik Berthold durch. „Richtig stolz bin ich darauf, wie viele Leute für mich gestimmt haben“, freut sich 400-Meter-Landesmeisterin (U 18) Anna Wagner. „Und das bei dieser starken Konkurrenz.“ In der Tat war diese in allen Kategorien sehr groß.

Der Vater der 18-jährigen Schülerin aus Kurort Hartha hatte stapelweise Stimmkarten bei der Sportjugend geholt. Diese verteilte sie dann in Verein und Schule. „Davon habe ich sicher auch profitiert“, so der Weißiger Berthold. Der Hürdenspezialist und Mitteldeutsche Vize-Meister im Dreisprung sieht den Publikumspreis als gleichwertig zum Titel Nachwuchssportler 2016. Letzteren erhielt Konstantin Urban, der bis zur Verkündung nicht damit gerechnet hätte. „Schach ist ja eine Randsportart“, erklärt der 16-jährige Ullersdorfer, der über seinen Vater mit fünf Jahren zum Schachklub kam. „Der Preis kommt jetzt in meinen Pokalschrank.“ In der Tat ist er der erste Schachsportler, der damit geehrt wurde.

Auf ihren Preis noch warten muss indes Sophie Leupold. Die 17-jährige Heidenauerin, die 2016 den Sprung in die Ruder-Juniorennationalmannschaft (Doppelzweier) geschafft hatte, wurde in Abwesenheit mit dem Sparkassen-Youngstar geehrt. Der mit 1 000 Euro dotierte Preis wird jedes Jahr an ein Talent und dessen Verein vergeben. Sophie Leupold bedankte sich aber per Videobotschaft dafür. Sie weilt derzeit in Aserbaidschan. Beim dortigen Trainingslager bereitet sie sich auf die neue Saison vor. Das machen auch ihre Mitstreiter vom PRV, wie der Mixed-Vierer mit Steuerfrau der AK 12/13. Das Quintett hatte 2016 unter anderem Bundeswettbewerb und Landesmeisterschaft gewonnen – und wurde jetzt zur Mannschaft des Jahres gekürt. Beliebtestes Team wurde dann die Skitty-Cup-Auswahl vom SC Rugiswalde. Die Ski-Asse mussten kurz nach der Preisübergabe los. Am Sonnabend stand das Saisonfinale der sächsischen Skitty-Cup-Rennserie in Oberwiesenthal an. Die Rugiswalder hatten die meisten Stimmen in ihrer Kategorie bekommen. Insgesamt wurden bei der Umfrage mehr als 9 000 Stimmen abgegeben.

