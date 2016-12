Fußball – Landespokal C-Junioren Pokalausscheiden nach Maß Im Viertelfinale müssen sich die Döbelner geschlagen geben. Bei herrlichem Wetter, vor 100 Fans, gegen einen reizvollen Gegner.

Trotz der klaren Niederlage enttäuschten die Döbelner gegen RB Leipzig keinesfalls. © André Braun

Rund 100 Zuschauer haben sich bei sonnigem Dezemberwetter das Viertelfinale im Landespokal zwischen dem heimischen Döbelner SC und den Roten Bullen aus Leipzig nicht entgehen lassen. Auch wenn die C-Junioren des Döbelner SC einem übermächtigen Gegner aus Leipzig mit 0:10 unterlagen, und aus dem Pokal ausschieden, war es für die Jungs ein tolles, erfahrungsreiches Erlebnis und ein super Jahresabschluss.

Wie erwartet waren die Regionalligakicker aus der Messestadt dem Döbelner Team in allen Belangen weit überlegen. Der Regionalligist legte früh los und traf in der ersten Minute mit seiner ersten Möglichkeit zum 0:1. Damit wurde das Defensivkonzept der Hausherren komplett auf den Kopf gestellt. Aber die DSC-Jungs fingen sich und hielten das Ergebnis bis zur Pause mit 0:4 in Grenzen.

Auch die zweite Halbzeit begann seitens des Döbelner SC mit viel Defensivarbeit, da die Leipziger ihr druckvolles Angriffspressing weiter intensivierten. Bis zur 50. Minute hielt der DSC diesem Druck noch stand. Danach fielen die Tore fünf und sechs. Nun wurde es bei der Heimmannschaft eine wahre Kraftfrage. Trotz großer Leidenschaft und maximalem Einsatz konnten die Döbelner SC dem nicht nachlassenden Angriffsspiel der Leipziger nichts mehr entgegensetzen und verloren standesgemäß mit 0:10. (DA/dsc)

zur Startseite