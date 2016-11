Pokalauftritt als Mutmacher Trotz des Ausscheidens aus dem Landespokal, sollte Budissa das Gastspiel beim FC Schönberg mit viel Selbstvertrauen angehen.

Szene aus dem Punktspielduell im März dieses Jahres. Maik Salewski bringt die Budissen in Schönberg mit 2:0 in Führung. Am Ende mussten sich die Bautzener aber mit einem 2:2 begnügen. Ein Zähler ist auch am Sonnabend das Minimalziel der Spreestädter. © Torsten Zettl

Fußball-Regionalliga. Nach dem tollen Pokalfight gegen Drittligist Chemnitzer FC, hat die FSV Budissa Bautzen der Fußball-Alltag wieder. Und da steht für die Spreestädter in der Fußball-Regionalliga Nordost am 14. Spieltag das Gastspiel im Schönberger Palmberg-Stadion an. Gespielt wird am Sonnabend ab 13.30 Uhr, als Schiedsrichter fungiert Lasse Koslowski. Der 29 Jahre alte Berliner leitete bereits 23 Begegnungen in der 3. Liga und in der laufenden Saison auch erstmals zwei Spiele in der 2. Bundesliga, darunter den offenen Schlagabtausch zwischen Nürnberg und Bochum (5:4). Wegen der großen Entfernung reisen die Budissen schon am Freitag an, übernachtet und trainiert wird in Lübeck.

Beim letzten Duell im März dieses Jahres trennten sich beide Teams 2:2. Dabei hatten Florian Hansch, der inzwischen zum CFC zurückgekehrt ist, sowie Maik Salewski bis zur Pause einen 2:0-Vorsprung herausgeschossen, aber die Schönberger schafften im zweiten Abschnitt noch den Ausgleich. Ein Zähler wäre für die Bautzener auch diesmal natürlich wichtig, aber angesichts der angespannten Tabellensituation eigentlich zu wenig. Mit nur acht Punkten stehen die auswärts noch sieglosen Budissen (zwei Remis, vier Niederlagen) im 18er-Feld auf dem vorletzten Platz. Die Gastgeber sind Tabellenzwölfter und haben 13 Zähler auf ihrem Konto. Auch der FC Schönberg 05 war am vergangen Pokal-Wochenende im Einsatz und gewann beim Verbandsligisten Einheit Ueckermünde problemlos mit 6:0 (1:0).

Die Bautzener, glaubt man Cheftrainer Reimund Linkert, zogen aus ihrem Pokalauftritt gegen den CFC (5:7 nach Elfmeterschießen) ebenfalls neues Selbstvertrauen. Auch wenn der Spielausgang aus Sicht der Budissen sehr unglücklich war, so sollte der leidenschaftliche Auftritt und der Mut, mit dem die Bautzener dann zumindest ab der 80. Minute zu Werke gingen, zusätzliche Kräfte freisetzen.

Heppner pausiert nach Gelb-Rot

Verzichten muss Linkert allerdings auf Tobias Heppner, der aufgrund einer Gelb-Rot-Sperre zuschauen muss. „Meine Spieler waren nach dem Pokal-Aus nicht geknickt, sondern haben gespürt, welches Feuer wir mit Leidenschaft und Emotionen entfachen können. Das erwarte ich auch am Sonnabend in Schönberg“, sagt Linkert, der natürlich auch auf die Spiele der Konkurrenten schaut.

Das abgeschlagene Schlusslicht TSG Neustrelitz (ein Punkt›) gastiert am Sonntag in Neugersdorf. Nur zwei Zähler vor Bautzen rangieren der FSV Luckenwalde und Union Fürstenwalde. Die Unioner sind am Sonntag beim 1. FC Lok Leipzig zu Gast, wo die Anhänger gespannt auf eine Personalentscheidung warten: steht der der bisherige kanadische Stammkeeper Julien Latendresse-Levesque zwischen den Pfosten oder der neu verpflichtete Ex-Dynamo Benjamin Kirsten?

In Nordhausen wird am Freitagabend Rolf Töpperwien, viele Jahre für das ZDF im Einsatz, am Mikrofon sein. Der 66-Jährige ist Ehrenmitglied beim FSV Wacker und moderiert die Partie gegen Vizemeister Berliner AK. Trainer des BAK ist Jörg Goslar, bis September 2015 Chef in Nordhausen.

