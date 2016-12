Pokal statt Glühwein

Gabriele und Lothar Wils vom TSC Blau-Gold Bischofswerda machten sich am zweiten Adventswochenende auf den Weg nach Bleicherode, wo die TSG Heilbad Heiligenstadt das 16. Bleicheröder Tanzturnier des Thüringischen Tanzsportverbandes ausrichtete. Für die Klasse Senioren III A in den Standardtänzen hatten acht Paare gemeldet. Die beiden Schiebocker erreichten die Endrunde, mussten sich aber mit dem vierten Platz zufriedengeben. Doch es gab ein tolles Trostpflaster, da das Turnier gleichzeitig das Finale der Thüringer Trophy 2016 war. Die Bischofswerdaer hatten sich durch die erfolgreiche Teilnahme an drei Turnieren in Thüringen für das Abschlussturnier qualifiziert und erhielten nun den Pokal für Gesamtplatz vier. (jg)

zur Startseite